Em ataque de fúria, homem arranca ponta do nariz de mulher com mordida

Nick Grewal, de 30 anos, que não aceitava o fim do namoro teve um ataque de fúria e deixou a ex Allyson Danylko, de 24 anos, sem a ponta do nariz, em Toronto (Canadá), na noite de Ano Novo.

O caso de violência doméstica aconteceu após o casal regressar de uma boate onde haviam tido uma briga por causa de ciúme por Alysson dizer que iniciaria trabalho voluntário na Costa Rica em 7 de janeiro.

Nick encurralou Allyson no banheiro da casa dele, e a mordeu violentamente. Após denúncia de vizinho, a polícia foi à residência na madrugada e prendeu Nick.

A vítima foi levada a um hospital próximo e cães farejadores tentaram localizar a parte do nariz da vítima arrancada a mordida, mas não obtiveram sucesso. A suspeita é que Nick tenha cuspido a ponta do nariz no vaso sanitário e dado descarga ou mesmo a engolido.

Allyson conta que demorou horas para perceber que faltava parte do nariz. “Só notei quando me olhei no espelho". Allyson, que reclamava de um histórico de abusos cometidos por Nick, lançou campanha em site de financiamento coletivo para custear as cirurgias plásticas que ela precisa fazer no nariz.

"Não sou uma vítima, sou uma sobrevivente. Não vou deixar que isso me defina", disse Allyson.

