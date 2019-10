Trans tem pedaço de nariz arrancado por mordida, após discussão com o namorado

Bárbara Bismark Araújo, 42 anos, sofreu inúmeras agressões e inclusive uma mordida que arrancou um pedaço de seu nariz e três dentes quebrados com chutes, na madrugada desta quinta feira (10) em Coxim. O autor das agressões foi seu ex namorado.

De acordo com informações do Edição MS, ela teve um desentendimento com o ex, que possuía relacionamento há 10 anos. Bárbara é uma das transexuais mais conhecidas e queridas na cidade, principalmente pela luta em prol de seus direitos. Por esse motivo, Bárbara conta que seu companheiro não tinha coragem de assumir a relação, pois toda a família é contra. Mas ele também não deixa ela seguir a vida.

Após uma discussão, Bárbara foi até a casa do namorado, que é casado, e contou para a esposa do homem sobre a relação extraconjugal que durava mais de 10 anos. O homem e um amigo dele foram atrás de Bárbara e colidiram de frente com sua moto quando ela deixava a residência do casal. Segundo a vítima, ela caiu no chão e começou a ser agredida por ambos, de todas as formas. O amigo do namorado chegou a pegar um objeto para agredi-la mais ainda.

Machucada, Bárbara pediu socorro para a vizinhança e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. A Polícia Militar registrou a agressão e encaminhou o boletim de ocorrência à delegacia. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Desta vez, a vítima diz que não vai retirar a queixa, representando quem ela já chama de ex-namorado pelo crime, pois está decidida a colocar um ponto final na relação.

