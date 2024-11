Kim Jong-un ordena produção em massa de drones "kamikaze"

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou um teste de drones suicidas e ordenou a produção em massa deles, destacando a necessidade de atualizar urgentemente a teoria militar do país para se adequar às novas realidades dos conflitos modernos.

A informação foi divulgada pela agência estatal de notícias KCNA, que relatou a declaração de Kim sobre a aceleração da competição global no uso de drones para fins militares.

Os drones suicidas, também conhecidos como kamikaze, têm sido amplamente utilizados em conflitos recentes, como a guerra na Ucrânia e em várias regiões do Oriente Médio. Kim enfatizou que a rápida evolução dessa tecnologia exige uma revisão dos conceitos e práticas militares, afirmando que a Coreia do Norte deve entrar em produção em massa o quanto antes.

O líder norte-coreano também ressaltou que o uso de drones está se tornando uma parte cada vez mais importante das estratégias militares globais.

A Coreia do Norte já havia realizado um teste de drones suicidas no início deste ano, para uma possível colaboração militar com a Rússia. Especialistas especulam que a troca de conhecimentos entre os dois países tenha contribuído para o desenvolvimento dessa tecnologia, especialmente após a assinatura de um pacto de defesa mútua entre Pyongyang, cidade norte-coreana, e Moscou, capital da Rússia, em junho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também