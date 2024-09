Mulher é empalada após cair em barra de ferro enferrujada de 60 cm na Índia

Uma mulher indiana, de 65 anos, precisou passar por um procedimento de emergência após ela escorregar no campo e ser empalada por uma barra de metal enferrujada de quase 60 centímetros.

No caso, que foi publicado no International Journal of Surgery Case Reports, os médicos do Hospital de Manipal, na Índia, detalham que a idosa cuidava de algumas vacas quando tudo aconteceu, e foi encontrava gritando de dor e sem conseguir andar.

“Temos um campo grande perto de casa, onde fixamos barras de ferro no chão para sustentar trepadeiras. Naquele dia, ainda estava escuro e chovia quando saí para levar minha vaca para pastar”, contou a idosa aos médicos.

Segundo a idosa, ela cuidava de uma vaca, em meio à chuva, quando foi puxada pelo animal, perdeu o equilíbrio e acabou caindo em cima da barra de ferro.

“Tinha enrolado a corda no meu pulso. De repente, a vaca se agitou e começou a me puxar com força. Como sou idosa, perdi o equilíbrio e caí sentada em uma dessas barras. Foi tão rápido que não tive tempo de reagir”, detalhou, sobre o acidente.

O objeto entrou pelo reto da mulher, causando uma perfuração que se estendeu até as costas, mas em o que é considerado um caso extremamente raro pelos médicos, ela não teve danos graves ou permanentes a vasos sanguíneos e órgãos vitais.

A mulher recebeu antibióticos e uma vacina contra tétano, já que a barra estava enferrujada e coberta de lama e esterco de vaca, e em seguida foi submetida a uma cirurgia de duas horas para remover a barra.

Após o procedimento, a mulher sentiu náuseas e dores abdominais, além de dificuldade para andar, no entanto, após alguns dias, ela recuperou a mobilidade e a dor desapareceu. Ela passou 10 dias internada e foi liberada para voltar para casa.

Ainda segundo o relato dos médicos, a paciente ficou profundamente grata à equipe médica por ter sobrevivido ao acidente.

