Papa nomeia 21 cardeais neste sábado, incluindo um brasileiro

O papa Francisco anunciará, neste sábado (7), 21 novos cardeais da Igreja Católica em uma cerimônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, marcada para as 16h (horário local), ou 12h no Brasil (horário de Brasília).

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal de notícias do Vaticano no YouTube.

Entre os nomeados está o brasileiro Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A partir deste momento, os novos cardeais, com menos de 80 anos, terão direito ao voto em futuros conclaves para eleger papas.

No total, o número de cardeais chegará a 122, ultrapassando o limite técnico de 120, já que dois cardeais atingirão a idade-limite de 80 anos neste ano.

Dom Jaime Spengler, natural de Gaspar, em Santa Catarina,, tem 64 anos e foi ordenado sacerdote em 1990. Ele também é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e foi nomeado bispo auxiliar de Porto Alegre em 2010.

Desde 2013, ele é arcebispo metropolitano de Porto Alegre e, em 2023, foi eleito presidente da CNBB para o quadriênio 2023-2027.

Confira quem serão os 21 novos cardeais da Igreja Católica:

S.E. Dom Angelo ACERBI, núncio apostólico;

S.E. Dom Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO, Arcebispo de Lima (Peru);

S.E. Dom Vicente BOKALIC IGLIC C.M., arcebispo de Santiago del Estero (Primado da Argentina);

S.E. Dom Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., arcebispo de Guayaquil (Equador);

S.E. Dom Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB, arcebispo de Santiago do Chile (Chile);

S.E. Dom Tarcisio Isao KIKUCHI, S.V.D., arcebispo de Tóquio (Japão);

S.E. Dom Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, bispo de Kalookan (Filipinas);

S. E. Dom Ladislav NEMET, S.V.D., arcebispo de Beograd-Smederevo (Sérvia);

S.E. Dom Jaime SPENGLER, O.F.M., arcebispo de Porto Alegre (Brasil);

S.E. Dom Ignace BESSI DOGBO, arcebispo de Abidjan (Costa do Marfim);

S.E. Dom Jean-Paul VESCO, O.P., arcebispo de Alger (Argélia);

S.E. Dom Paskalis Bruno SYUKUR, O.F.M., bispo de Bogor (Indonésia);

S.E. Dom Dominique Joseph MATHIEU, O.F.M. Conv., arcebispo de Teerã Ispahan (Irã);

S.E. Dom Roberto REPOLE, arcebispo de Turim (Itália);

S.E. Dom Baldassare REINA, bispo auxiliar de Roma (Itália), ex-vice-gerente e, atualmente, vigário-geral da diocese da cidade;

S.E. Dom Francis LEO, arcebispo de Toronto (Canadá);

S.E. Dom Rolandas MAKRICKAS, arcipreste coadjutor da Basílica Papal de Santa Maria Maior;

S.E. Dom Mykola BYCHOK, C.S.R., bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne dos Ucranianos;

R.P. Timothy Peter Joseph RADCLIFFE, OP, teólogo;

R. P. Fabio BAGGIO, C.S., subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral;

Mons. George Jacob KOOVAKAD, funcionário da Secretaria de Estado, responsável pelas viagens.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também