Quatro policiais morrem em ataque à delegacia

Vitória Ribeiro, com informações Agência Brasil

Um homem foi morto a tiros no centro de Paris nesta quinta (3), depois de atacar vários agentes com uma faca na frente da sede da polícia e matar quatro deles, informou a mídia francesa, acrescentando que o agressor era um policial.

Outra pessoa foi ferida no ataque, no meio do rio Sena, em frente à Catedral de Notre Dame, na área mais turística da cidade, informou o jornal Le Parisien.

A imprensa francesa disse que o atacante era um policial que trabalhava na mesma delegacia como funcionário administrativo da Diretoria de Inteligência e a hipótese priorizada pelas autoridades é que o ataque ocorreu devido a um "conflito interno".

Deixe seu Comentário

Leia Também