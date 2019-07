Copa do Mundo: Holanda e Estados Unidos estão na final na França

Priscilla Porangaba, com informações da FIFA

A seleção holandesa fará contra os Estados Unidos a sua primeira final de Copa do Mundo. As americanas, atuais campeãs do mundo, já ganharam a competição três vezes, inclusive o primeiro mundial em 1991.

A decisão está marcada para o próximo domingo (7), às 12h (horário de Brasília), em Lyon, na França.

A equipe americana também lidera oranking das melhores seleções da Federação Internacional de Futebol (Fifa). As holandesas são as campeãs da Europa.

A Holanda garantiu a presença na final da Copa em um jogo dramático contra a Suécia, decidido durante a prorrogação por de 1 a 0, com gol da jogadora Groenen, nessa quarta-feira (3).

Os EUA selaram sua terceira final consecutiva com uma vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, em Lyon, na abertura das semifinais na terça-feira (2).

Os gols foram marcados por Christen Press e Alex Morgan. Ellen White descontou para as inglesas.

