Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um vídeo registrado por um jornalista paraguaio acompanha a chegada de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, Assis, para prestar depoimento durante audiência com a juíza Clara Ruiz Díaz na manhã deste sábado (7).

O ex-jogador do Atlético, detido na noite dessa sexta-feira (6), aparece algemado nas imagens ainda que suas mãos estejam escondidas sob uma peça de roupa cor-de-rosa , atrás dele está seu irmão, também com as mãos unidas pelo acessório da polícia.

Ronaldinho e Assis cumprem prisão preventiva desde a noite dessa sexta-feira (6), na Agrupación Especializada de Policía Nacional, em Assunção, no Paraguai, por suspeita de falsificação de passaporte.

A prisão preventiva no país latinoamericano é usada quando se acredita na existência do risco de fuga da pessoa investigada. Ela pode durar até 48 horas, mas pode ser encerrada já neste sábado, uma vez que os detidos já serão submetidos à Justiça.

. @10Ronaldinho y su hermano esposados ingresan junto a la jueza Clara Ruiz Diaz para la imposición de medidas #ESPN pic.twitter.com/lW5XeKOc0N — Edgar Cantero (@edgar_cantero) March 7, 2020

