Caso Sophia: Juiz decide até sexta se réus vão a júri popular

Finalizadas as audiências de instrução para o julgamento de Christian Campoçano Leitheim e Stephanie de Jesus da Silva, em dois ou três dias o juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande, deverá decidir se eles vão a júri popular ou não.

“A instrução está encerrada com êxito. Não obstante as intempéries ocorridas, pedido de adiamento, perícia, ficou pendente e tudo mais. Mas conseguimos terminar esse ano ainda, que é a data do crime, conseguimos encerrar essa instrução e eu consigo, no máximo em três dias, proferir a sentença, submetendo eles a júri popular ou não”, explicou o juiz.

Questionado sobre a ‘chance especial’, dada aos acusados de se pronunciarem sobre o caso antes da sentença, Aluízio comentou que a função de um juiz é sempre deixar claro para os réus o direito de defesa. Para ele, foi bom os dois terem ido à audiência de hoje para falar, contando cada um a sua versão dos fatos mesmo que divergentes como já era esperado.

“Dessa vez, os réus saíram daqui com a oportunidade de defesa. É sempre importante, como eu disse, a gente sempre dar oportunidade ao réu a falar. Exatamente para que amanhã não alegue nulidade, cerceamento de defesa, e é isso que a ninguém interessa”, finalizou.

Hoje ainda, as defesas dos acusados apresentaram as alegações finais, ratificando as já prestadas. A partir disso, dada a sentença junto com a proximidade do encerramento dos trabalhos do judiciário, o caso deve voltar a ser julgado apenas em 2024, com possível data para março ou nos meses subsequentes.

