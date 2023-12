Caso Sophia: 'Não matei, estava dormindo', declara Christian sobre a morte da enteada

Christian Campoçano Leitheim, um dos réus por de matar de maneira violenta Sophia Ocampos de Jesus, de 2 anos, em janeiro deste ano, negou todas as acusações feitas contra ele. Em seus relatos, seguindo a orientação dos advogados de defesa, ele alegou estar dormindo no dia em que a menina faleceu.

O acusado falou hoje (5), pela primeira vez no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande. Além do infanticídio, pesa sobre ele a suspeita de estupro e pedofilia praticados cotra a menina. “Nunca toquei na Sophia em relação as partes intimas dela. Nuca a estuprei ou tive esse tipo de pensamento e atração por essa prática”, comentou ele ao ser questionado sobre as acusações.

A todo instante, o rapaz colocava sobre a companheira Stephanie de Jesus da Silva a culpa de ter matado ou ao menos colaborado para a morte da menina. Já que em sua versão, ele estaria dormindo de ressaca por ter usado drogas.

“Tudo o que ela falou aqui, na verdade, é o que ela fazia comigo. ela que era agressiva, surtava em casa. Foi ela que ameaçou sumir com a nossa filha, caso eu a largasse. A Stephanie [ré no caso] sempre foi difícil de lidar. Tinha muito ciúmes, gritava e já chegou a vir pra cima de mim, para me agredir”, falou.

Diferente da companheira, Christian não chorou em momento algum ao dar as declarações durante a audiência. De maneira calma, o réu respondeu a todos os questionamentos, mantendo a linha de raciono.

“Eu deveria ter falado o que acontecia em casa antes, antes dela chegar a morrer. Nunca imaginei que isso poderia acontecer e esse seria o fim”, finalizou.

