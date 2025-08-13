Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Com 10 anos de Corte, Edson Fachin será o novo presidente do STF

Ministro toma lugar de Roberto Barroso e terá Alexandre de Moraes como vice

13 agosto 2025 - 12h23Sarah Chaves, com CNN
Ministro Edson Fachin Ministro Edson Fachin   (Antonio Augusto/STF)

Seguindo a ordem de rotatividade, a eleição simbólica do Supremo Tribunal Federal (STF), irá eleger nesta quarta-feira (13) o ministro Edson Fachin como novo presidente da Corte para a gestão 2025-2027, com Alexandre de Moraes de vice. 

A votação segue a tradição de eleger o ministro mais antigo no Tribunal que ainda não tenha ocupado a presidência. Conforme o Regimento Interno do STF, o plenário deve eleger os novos dirigentes na segunda sessão ordinária do mês anterior ao do final do mandato do atual presidente.

Além de ser o presidente do STF, no lugar de Luís Roberto Barroso, o ministro assume o comando do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e passa a ser a representação da instância máxima do Poder Judiciário no país.

Professor titular de Direito Civil da UFPR (Universidade Federal do Paraná), onde se formou, Fachin tem 67 anos e nasceu em Rondinha (RS). Ele foi indicado ao STF pela então presidente Dilma Rousseff (PT) e tomou posse na Corte em 16 de junho de 2015, completando 10 anos de Corte neste ano.

O ministro tem mestrado e doutorado, também em Direito Civil, pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e pós-doutorado no Canadá.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
Ministro do STJ determina continuidade do afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
Justiça
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
STJ nega liberdade a homem investigado por estupro contra enteada em MS
Justiça
STJ nega liberdade a homem investigado por estupro contra enteada em MS

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas