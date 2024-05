Gian Sandim pede que Justiça 'suste' posse de Dr. Lívio na Câmara de Campo Grande

'Disputa' pela vaga do vereador licenciado Claudinho Serra (PSDB) na Câmara Municipal de Campo Grande continua na Justiça. Giancarlo Josetti Sandim, o 'Gian Sandim', solicitou que a Justiça 'suste' a posse de Lívio Viana Leite, o 'Dr. Livio' (União Brasil), que foi empossado na última terça-feira (21).

Gian Sandim argumenta que é o legítimo detentor da vaga por ter permanecido fiel ao PSDB. Ele alega que os outros candidatos que poderiam ter direito à vaga se desfiliaram do partido. A defesa de Sandim sustenta que 'Dr. Livio' não é o legítimo ocupante da vaga.

Anteriormente, Gian Sandim conseguiu uma liminar que impediu a posse de 'Dr. Livio'. No entanto, o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (PSB), reverteu essa decisão no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), permitindo.

Desde então, 'Dr. Livio' foi nomeado para várias comissões importantes na Câmara, incluindo a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos, e a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar.

Outro interessado - Wellington de Oliveira, o delegado Wellington (PSDB), pode entrar na 'disputa', mas trocou o PSDB pelo PL para candidatar-se a deputado federal em 2022 e só retornou ao PSDB em março de 2024. Gian Sandim alega na Justiça que isso exclui Wellington da linha de sucessão para vereador.

A situação permanece indefinida e aguarda novas decisões judiciais. Por enquanto, Dr. Lívio permanece na vaga e exercendo o mandato de vereador.

