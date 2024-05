Dr. Lívio é empossado como vereador em meio a disputa na Justiça

Duante a manhã desta terça-feira (21), Lívio Viana Leite, o 'Dr. Livio' (União Brasil), foi empossado na Câmara Municipal de Campo Grande. A posse estava prevista para o dia 16, mas foi adiada devido a uma liminar da Justiça Eleitoral. No entanto, o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (PSB), conseguiu reverter a decisão no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Atualmente, duas ações estão em andamento no Judiciário - uma na Justiça Eleitoral e outra na Justiça Comum Estadual. A disputa envolve Giancarlo Josetti Sandim, conhecido como 'Gian Sandim'. Ele alega ser o legítimo sucessor do vereador licenciado Claudinho Serra (PSDB), citando fidelidade partidária ao PSDB.

Por outro lado, a Câmara Municipal argumenta que a posse de Lívio Viana Leite segue a ordem de suplência das eleições de 2020, que estabeleceu a seguinte sequência: João César Mattogrosso (eleito), seguido por Ademir Santana, Claudinho Serra e, em terceiro, Lívio Viana Leite.

Gian Sandim também afirma que Wellington de Oliveira, o delegado Wellington (PSDB), poderia ter direito à vaga, mas trocou o PSDB pelo PL para candidatar-se a deputado federal em 2022. Wellington só retornou ao PSDB em março de 2024, o que, segundo Gian Sandim, o desqualifica da linha de sucessão para vereador.

Durante a tramitação dos processos na Justiça, o delegado Wellington e Lívio Viana Leite, o Dr. Lívio, podem contestar a decisão. Além disso, o presidente da Câmara, Carlão (PSB), também deve ser acionado para responder à demanda no sentido meritório. Por enquanto, Dr. Lívio permanece na vaga e exercendo o mandato de vereador.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também