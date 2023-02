Ministério Público oferece denúncia contra PM que matou empresário no Procon

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP/MS) ofereceu, nesta sexta-feira (24), denúncia contra o policial militar reformado José Roberto de Souza, que assassinou o empresário Antônio Caetano de Carvalho dentro do Procon/MS de Campo Grande dia 13 deste mês.

No documento, assinado pelo promotor Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, é detalhado que José matou Caetano por motivo fútil, além de impossibilitar sua defesa e estar portando arma “em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que o denunciado Jose Roberto de Souza praticou o homicídio impelido por motivo fútil, posto que matou a vítima somente porque tiveram desavenças comerciais referentes aos serviços prestados pela vítima no automóvel do denunciado”, diz trecho do documento.

O documento ainda impõe que seja fixada na sentença “valor mínimo para reparação de danos causados pelas infrações”.

Assassinato no Procon

O empresário Antônio Caetano de Carvalho foi assassinado na manhã do dia 13 de fevereiro com um tiro na testa após se desentender com o policial militar reformado José Roberto de Souza durante uma audiência de conciliação.

Logo após o crime, José fugiu da cena do crime e só se entrou à polícia no dia 16, onde foi interrogado e encaminhado para o presídio militar da Capital.

Seu advogado de defesa afirmou, em coletiva de imprensa, que o ex-PM agiu por “instabilidade mental”.

