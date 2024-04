Namorado acusado de matar Ângela em acidente é absolvido de homicídio na Capital

Acusado de provocar um acidente que resultou na morte da namorada Ângela Maria dos Santos Vieira, em maio de 2023, em Campo Grande, Willian Júnior Moraes Guimarães foi absolvido pelo crime de homicídio e teve a pena reduzida a 4 anos e três meses. O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (3), na 2ª Vara do Tribunal do Júri, e a sentença publicada no fim desta tarde.

Willian estava na direção do carro que provocou o acidente, no entanto, o Conselho de Sentença o condenou por lesão corporal contra as outras duas vítimas envolvidas, entendendo que a intenção não era matá-las.

Vale destacar que o acusado teve a pena reduzida e a cumprirá em regime semiaberto. Willian estava preso desde o dia do acidente, em 14 de maio do ano passado, e com isso foi considerado já ter cumprido 1/6 da pena do regime fechado. Diante disso, o juiz progrediu para o regime aberto.

Ele ainda foi condenado a pagar R$ 15 mil de indenização a condutora do veículo Tracker envolvido no acidente, que ficou ferida. Em relação à segunda vítima, um homem que estava no banco traseiro do veículo Jetta onde estava Ângela, não desejou que Willian fosse responsabilizado penalmente.

O acidente

Ângela Maria Santos Vieira, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite do dia 14 de maio de 2023 - Dia das Mães - no cruzamento da Av. Mato Grosso com a Rua Dr. Paulo Machado, região do Santa Fé, na Capital. Ela era passageira de um Volkswagen Jetta. As informações na época era de que Willian estaria dirigindo sob efeito de álcool, avançado o sinal vermelho, assim colidindo contra um Chevrolet Tracker, conduzido por uma mulher, de 26 anos.

Os dois veículos ficaram bastante danificados com o acidente. Durante a vistoria feita nos dois veículos, foram encontradas garrafas de cerveja no Jetta.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar Angela, mas ela não resistiu e morreu no local.

