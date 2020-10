"Por enquanto ainda sou candidato", diz “Tio” Trutis

O juiz Djailson de Souza, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) rejeitou, nesta quinta-feira (1°), recurso ao deputado federal Loester Trutis, que tenta derrubar a decisão que colocou o vereador Vinícius Siqueira como o candidato do PSL a prefeitura de Campo Grande.

Tritis solicitou mandado de segurança contra a decisão favorável a Siqueira, sobre supostas irregularidades no cômputo de votos na convenção municipal do PSL. Em seu argumento, a defesa do deputado diz que a decisão viola a autonomia partidária, por interferir em questões internas, sustentando ainda que a Direção Nacional do PSL teria validado a convenção que escolheu Trutis como candidato a prefeito. “Por fim, argumenta que a decisão judicial criou insegurança jurídica que em nada contribui para o processo eleitoral”, consta no documento.

O juiz decidiu que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Em contato com o JD1 Notícias, o deputado disse que aguarda a decisão final. “O juiz entendeu que não era o caso de mandado de segurança pois a decisão final já vai sair”, afirmou.

Trutis espera decisão favorável a ele nas próximas 48 horas e garante que ainda se mantém candidato. “Por enquanto ainda sou candidato, enquanto não houver uma sentença transitado e julgado, ainda sou candidato”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também