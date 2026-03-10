Campo Grande abre processo seletivo para 2 mil assistentes de educaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta terça-feira (10), em Diário Oficial Extra, a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação de 2 mil assistentes de educação. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, entre 11 e 20 de março, pelo e-mail [email protected], onde os candidatos devem enviar toda a documentação exigida em PDF.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e apresentar documentos pessoais de identificação. Os aprovados atuarão 40 horas semanais com remuneração de R$ 1.900,00.

O processo seletivo valoriza candidatos com experiência comprovada na área, estar cursando ao menos o 2º semestre de cursos na área de educação, participação em cursos específicos e certificados de primeiros socorros, que terão pontuação extra na seleção.

Os profissionais selecionados irão colaborar com atividades pedagógicas, acompanhar professores nas tarefas e rotinas escolares, além de outras atribuições típicas da função de assistente de educação.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m