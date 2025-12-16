Menu
Oportunidade

Campo Grande tem 1.270 vagas de emprego abertas pela Funsat

São 908 oportunidades sem exigência de experiência

16 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 16/12/2025 às 07h32

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta, nesta terça-feira (16), 1.270 vagas de emprego em Campo Grande, intermediadas pela Agência de Empregos do órgão.

Do total de oportunidades, 908 vagas não exigem experiência, voltadas principalmente a candidatos em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho. Há ainda três vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas entre os cargos de auxiliar de limpeza (duas) e auxiliar administrativo (uma).

As vagas são ofertadas por 162 empresas, em diferentes áreas de atuação. Além disso, a Funsat também disponibiliza 46 vagas temporárias, ampliando as chances para quem busca contratos de curta duração.

Os interessados devem comparecer à Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.

A relação completa das vagas pode ser consultada no Painel Municipal da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de Campo Grande, ou pelas redes sociais da Funsat. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837

