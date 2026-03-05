Menu
Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)

Das oportunidades, 860 nÃ£o exigem experiÃªncia

05 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.308 vagas de emprego em 122 funções diferentes nesta quinta-feira (5), em Campo Grande. O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da agência.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de caixa (134), auxiliar de limpeza (119), auxiliar nos serviços de alimentação (96), auxiliar de confecção (80) e auxiliar de padeiro (69). Também há vagas para repositor em supermercados (53), operador de telemarketing ativo (50), auxiliar operacional de logística (50) e atendente de lojas e mercados (44).

Para quem busca o primeiro emprego, há 860 vagas que não exigem experiência. As funções com mais oportunidades nesse perfil são operador de caixa (107), auxiliar de limpeza (96), auxiliar nos serviços de alimentação (95), auxiliar de padeiro (69), repositor em supermercados (53) e operador de telemarketing ativo (50).

Também estão disponíveis 82 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), com destaque para auxiliar de confecção (80). Já as vagas temporárias somam 11 oportunidades, incluindo garçom (10) e encarregado de obras (1).

Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, levando documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Oportunidades para atendimento no dia 05/03/2026

TOTAL GERAL: 1.308 vagas

HORÁRIO  DE ATENDIMENTO FUNSAT

DAS 07HS ÀS 16HS

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 122 FUNÇÕES Total
Açougueiro 6
Agente de saneamento 10
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 25
Alinhador de rodas 1
Analista de crédito (instituições financeiras) 2
Analista de negócios 1
Armazenista 2
Atendente de balcão 2
Atendente de lanchonete 32
Atendente de lojas 1
Atendente de lojas e mercados 44
Atendente de mesa 10
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Auxiliar administrativo 11
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de almoxarifado 1
Auxiliar de armazenamento 11
Auxiliar de cartório 3
Auxiliar de confecção 80
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de coordenador escolar 1
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 32
Auxiliar de estoque 4
Auxiliar de judiciário 1
Auxiliar de limpeza 119
Auxiliar de linha de produção 8
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 69
Auxiliar de pedreiro 2
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 96
Auxiliar operacional de logística 50
Babá 1
Borracheiro 1
Caixa (supermercado) 1
Camareira de hotel 2
Caseiro 2
Confeiteiro 1
Conferente de carga e descarga 2
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1
Consultor de vendas 19
Copeiro 2
Copeiro  de hotel 1
Costureiro na confecção em série 1
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 2
Desenhista de páginas da internet (web designer) 1
Eletricista de instalações 1
Eletricista de manutenção eletroeletrônica 1
Eletricista de manutenção industrial 1
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 10
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 4
Encarregado de obras 1
Encarregado de supermercado 1
Encarregado de tráfego rodoviário 1
Engenheiro civil 8
Estoquista 21
Farmacêutico 2
Fiscal de caixa 2
Fiscal de prevenção de perdas 11
Frentista 2
Garçom 12
Gerente de loja e supermercado 10
Gerente de vendas 1
Guarda de vigilância 10
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Jardineiro 1
Lavador de carros 1
Lavador de roupas 2
Lavador de veículos 1
Leiturista 10
Magarefe 5
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de suspensão 1
Monitor de alunos 2
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 1
Motorista de caminhão 6
Motorista entregador 2
Office-boy 1
Oficial de manutenção 15
Operador de caixa 134
Operador de empilhadeira 3
Operador de processo de produção 30
Operador de telemarketing ativo 50
Padeiro 14
Pedreiro 19
Peixeiro (comércio varejista) 3
Perfumista 5
Polidor de automóveis 1
Polidor de veículos 1
Porteiro 1
Preparador físico 2
Professor de educação física no ensino superior 1
Projetista de móveis 1
Promotor de vendas 6
Recepcionista de hotel 2
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 53
Repositor de mercadorias 37
Salgadeiro 1
Separador de material reciclável 3
Servente de limpeza 3
Servente de obras 4
Servente de pedreiro 24
Soldador 1
Técnico de carnes e derivados 12
Técnico de controle de qualidade 1
Técnico de frutas e hortaliças 7
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Terapeuta ocupacional 1
Vendedor de informações comerciais 1
Vendedor interno 2
Vigia 12
Total Geral 1308
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 61 FUNÇÕES Total
Agente de saneamento 10
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 25
Armazenista 2
Atendente de balcão 2
Atendente de lanchonete 32
Atendente de lojas e mercados 44
Atendente de mesa 10
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Auxiliar administrativo 8
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 16
Auxiliar de estoque 2
Auxiliar de limpeza 96
Auxiliar de linha de produção 7
Auxiliar de padeiro 69
Auxiliar nos serviços de alimentação 95
Caixa (supermercado) 1
Camareira de hotel 1
Conferente de carga e descarga 2
Copeiro 2
Costureiro na confecção em série 1
Cozinheiro geral 2
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 10
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Engenheiro civil 8
Estoquista 12
Fiscal de prevenção de perdas 9
Frentista 2
Garçom 10
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Lavador de roupas 2
Leiturista 10
Monitor de alunos 2
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 1
Operador de caixa 107
Operador de processo de produção 30
Operador de telemarketing ativo 50
Padeiro 4
Pedreiro 7
Peixeiro (comércio varejista) 3
Porteiro 1
Promotor de vendas 6
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 53
Repositor de mercadorias 36
Separador de material reciclável 3
Servente de limpeza 1
Servente de obras 4
Servente de pedreiro 9
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Terapeuta ocupacional 1
Vendedor interno 2
Vigia 1
Total Geral 860
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES Total
Auxiliar de confecção 80
Auxiliar de linha de produção 1
Porteiro 1
Total Geral 82
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total
Encarregado de obras 1
Garçom 10
Total Geral 11

