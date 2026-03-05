Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.308 vagas de emprego em 122 funções diferentes nesta quinta-feira (5), em Campo Grande. O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da agência.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de caixa (134), auxiliar de limpeza (119), auxiliar nos serviços de alimentação (96), auxiliar de confecção (80) e auxiliar de padeiro (69). Também há vagas para repositor em supermercados (53), operador de telemarketing ativo (50), auxiliar operacional de logística (50) e atendente de lojas e mercados (44).

Para quem busca o primeiro emprego, há 860 vagas que não exigem experiência. As funções com mais oportunidades nesse perfil são operador de caixa (107), auxiliar de limpeza (96), auxiliar nos serviços de alimentação (95), auxiliar de padeiro (69), repositor em supermercados (53) e operador de telemarketing ativo (50).

Também estão disponíveis 82 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), com destaque para auxiliar de confecção (80). Já as vagas temporárias somam 11 oportunidades, incluindo garçom (10) e encarregado de obras (1).

Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, levando documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Oportunidades para atendimento no dia 05/03/2026

TOTAL GERAL: 1.308 vagas

HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT

DAS 07HS ÀS 16HS

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 122 FUNÇÕES Total Açougueiro 6 Agente de saneamento 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 25 Alinhador de rodas 1 Analista de crédito (instituições financeiras) 2 Analista de negócios 1 Armazenista 2 Atendente de balcão 2 Atendente de lanchonete 32 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 44 Atendente de mesa 10 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Auxiliar administrativo 11 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de armazenamento 11 Auxiliar de cartório 3 Auxiliar de confecção 80 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de coordenador escolar 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 32 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de judiciário 1 Auxiliar de limpeza 119 Auxiliar de linha de produção 8 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 69 Auxiliar de pedreiro 2 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 96 Auxiliar operacional de logística 50 Babá 1 Borracheiro 1 Caixa (supermercado) 1 Camareira de hotel 2 Caseiro 2 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 2 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 19 Copeiro 2 Copeiro de hotel 1 Costureiro na confecção em série 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 2 Desenhista de páginas da internet (web designer) 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de manutenção eletroeletrônica 1 Eletricista de manutenção industrial 1 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 10 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Encarregado de obras 1 Encarregado de supermercado 1 Encarregado de tráfego rodoviário 1 Engenheiro civil 8 Estoquista 21 Farmacêutico 2 Fiscal de caixa 2 Fiscal de prevenção de perdas 11 Frentista 2 Garçom 12 Gerente de loja e supermercado 10 Gerente de vendas 1 Guarda de vigilância 10 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Jardineiro 1 Lavador de carros 1 Lavador de roupas 2 Lavador de veículos 1 Leiturista 10 Magarefe 5 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de suspensão 1 Monitor de alunos 2 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 1 Motorista de caminhão 6 Motorista entregador 2 Office-boy 1 Oficial de manutenção 15 Operador de caixa 134 Operador de empilhadeira 3 Operador de processo de produção 30 Operador de telemarketing ativo 50 Padeiro 14 Pedreiro 19 Peixeiro (comércio varejista) 3 Perfumista 5 Polidor de automóveis 1 Polidor de veículos 1 Porteiro 1 Preparador físico 2 Professor de educação física no ensino superior 1 Projetista de móveis 1 Promotor de vendas 6 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 53 Repositor de mercadorias 37 Salgadeiro 1 Separador de material reciclável 3 Servente de limpeza 3 Servente de obras 4 Servente de pedreiro 24 Soldador 1 Técnico de carnes e derivados 12 Técnico de controle de qualidade 1 Técnico de frutas e hortaliças 7 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Terapeuta ocupacional 1 Vendedor de informações comerciais 1 Vendedor interno 2 Vigia 12 Total Geral 1308

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 61 FUNÇÕES Total Agente de saneamento 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 25 Armazenista 2 Atendente de balcão 2 Atendente de lanchonete 32 Atendente de lojas e mercados 44 Atendente de mesa 10 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Auxiliar administrativo 8 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 16 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de limpeza 96 Auxiliar de linha de produção 7 Auxiliar de padeiro 69 Auxiliar nos serviços de alimentação 95 Caixa (supermercado) 1 Camareira de hotel 1 Conferente de carga e descarga 2 Copeiro 2 Costureiro na confecção em série 1 Cozinheiro geral 2 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 10 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Engenheiro civil 8 Estoquista 12 Fiscal de prevenção de perdas 9 Frentista 2 Garçom 10 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Lavador de roupas 2 Leiturista 10 Monitor de alunos 2 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 1 Operador de caixa 107 Operador de processo de produção 30 Operador de telemarketing ativo 50 Padeiro 4 Pedreiro 7 Peixeiro (comércio varejista) 3 Porteiro 1 Promotor de vendas 6 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 53 Repositor de mercadorias 36 Separador de material reciclável 3 Servente de limpeza 1 Servente de obras 4 Servente de pedreiro 9 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Terapeuta ocupacional 1 Vendedor interno 2 Vigia 1 Total Geral 860

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES Total Auxiliar de confecção 80 Auxiliar de linha de produção 1 Porteiro 1 Total Geral 82

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total Encarregado de obras 1 Garçom 10 Total Geral 11

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m