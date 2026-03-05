Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.308 vagas de emprego em 122 funções diferentes nesta quinta-feira (5), em Campo Grande. O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da agência.
Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de caixa (134), auxiliar de limpeza (119), auxiliar nos serviços de alimentação (96), auxiliar de confecção (80) e auxiliar de padeiro (69). Também há vagas para repositor em supermercados (53), operador de telemarketing ativo (50), auxiliar operacional de logística (50) e atendente de lojas e mercados (44).
Para quem busca o primeiro emprego, há 860 vagas que não exigem experiência. As funções com mais oportunidades nesse perfil são operador de caixa (107), auxiliar de limpeza (96), auxiliar nos serviços de alimentação (95), auxiliar de padeiro (69), repositor em supermercados (53) e operador de telemarketing ativo (50).
Também estão disponíveis 82 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), com destaque para auxiliar de confecção (80). Já as vagas temporárias somam 11 oportunidades, incluindo garçom (10) e encarregado de obras (1).
Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, levando documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
Oportunidades para atendimento no dia 05/03/2026
TOTAL GERAL: 1.308 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 16HS
|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|DESCRIÇÃO – 122 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|6
|Agente de saneamento
|10
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|15
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|25
|Alinhador de rodas
|1
|Analista de crédito (instituições financeiras)
|2
|Analista de negócios
|1
|Armazenista
|2
|Atendente de balcão
|2
|Atendente de lanchonete
|32
|Atendente de lojas
|1
|Atendente de lojas e mercados
|44
|Atendente de mesa
|10
|Atendente de padaria
|2
|Atendente do setor de frios e laticínios
|7
|Auxiliar administrativo
|11
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de almoxarifado
|1
|Auxiliar de armazenamento
|11
|Auxiliar de cartório
|3
|Auxiliar de confecção
|80
|Auxiliar de contabilidade
|1
|Auxiliar de coordenador escolar
|1
|Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)
|1
|Auxiliar de cozinha
|32
|Auxiliar de estoque
|4
|Auxiliar de judiciário
|1
|Auxiliar de limpeza
|119
|Auxiliar de linha de produção
|8
|Auxiliar de operação
|5
|Auxiliar de padeiro
|69
|Auxiliar de pedreiro
|2
|Auxiliar de pessoal
|1
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|96
|Auxiliar operacional de logística
|50
|Babá
|1
|Borracheiro
|1
|Caixa (supermercado)
|1
|Camareira de hotel
|2
|Caseiro
|2
|Confeiteiro
|1
|Conferente de carga e descarga
|2
|Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)
|1
|Consultor de vendas
|19
|Copeiro
|2
|Copeiro de hotel
|1
|Costureiro na confecção em série
|1
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro geral
|2
|Desenhista de páginas da internet (web designer)
|1
|Eletricista de instalações
|1
|Eletricista de manutenção eletroeletrônica
|1
|Eletricista de manutenção industrial
|1
|Embalador, a mão
|11
|Empacotador, a mão
|10
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|4
|Encarregado de obras
|1
|Encarregado de supermercado
|1
|Encarregado de tráfego rodoviário
|1
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|21
|Farmacêutico
|2
|Fiscal de caixa
|2
|Fiscal de prevenção de perdas
|11
|Frentista
|2
|Garçom
|12
|Gerente de loja e supermercado
|10
|Gerente de vendas
|1
|Guarda de vigilância
|10
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Jardineiro
|1
|Lavador de carros
|1
|Lavador de roupas
|2
|Lavador de veículos
|1
|Leiturista
|10
|Magarefe
|5
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de suspensão
|1
|Monitor de alunos
|2
|Montador de móveis e artefatos de madeira
|1
|Motofretista
|1
|Motorista de caminhão
|6
|Motorista entregador
|2
|Office-boy
|1
|Oficial de manutenção
|15
|Operador de caixa
|134
|Operador de empilhadeira
|3
|Operador de processo de produção
|30
|Operador de telemarketing ativo
|50
|Padeiro
|14
|Pedreiro
|19
|Peixeiro (comércio varejista)
|3
|Perfumista
|5
|Polidor de automóveis
|1
|Polidor de veículos
|1
|Porteiro
|1
|Preparador físico
|2
|Professor de educação física no ensino superior
|1
|Projetista de móveis
|1
|Promotor de vendas
|6
|Recepcionista de hotel
|2
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|53
|Repositor de mercadorias
|37
|Salgadeiro
|1
|Separador de material reciclável
|3
|Servente de limpeza
|3
|Servente de obras
|4
|Servente de pedreiro
|24
|Soldador
|1
|Técnico de carnes e derivados
|12
|Técnico de controle de qualidade
|1
|Técnico de frutas e hortaliças
|7
|Técnico de planejamento e programação da manutenção
|1
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Terapeuta ocupacional
|1
|Vendedor de informações comerciais
|1
|Vendedor interno
|2
|Vigia
|12
|Total Geral
|1308
|QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|DESCRIÇÃO – 61 FUNÇÕES
|Total
|Agente de saneamento
|10
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|2
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|25
|Armazenista
|2
|Atendente de balcão
|2
|Atendente de lanchonete
|32
|Atendente de lojas e mercados
|44
|Atendente de mesa
|10
|Atendente de padaria
|2
|Atendente do setor de frios e laticínios
|7
|Auxiliar administrativo
|8
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)
|1
|Auxiliar de cozinha
|16
|Auxiliar de estoque
|2
|Auxiliar de limpeza
|96
|Auxiliar de linha de produção
|7
|Auxiliar de padeiro
|69
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|95
|Caixa (supermercado)
|1
|Camareira de hotel
|1
|Conferente de carga e descarga
|2
|Copeiro
|2
|Costureiro na confecção em série
|1
|Cozinheiro geral
|2
|Embalador, a mão
|11
|Empacotador, a mão
|10
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|2
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|12
|Fiscal de prevenção de perdas
|9
|Frentista
|2
|Garçom
|10
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Lavador de roupas
|2
|Leiturista
|10
|Monitor de alunos
|2
|Montador de móveis e artefatos de madeira
|1
|Motofretista
|1
|Operador de caixa
|107
|Operador de processo de produção
|30
|Operador de telemarketing ativo
|50
|Padeiro
|4
|Pedreiro
|7
|Peixeiro (comércio varejista)
|3
|Porteiro
|1
|Promotor de vendas
|6
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|53
|Repositor de mercadorias
|36
|Separador de material reciclável
|3
|Servente de limpeza
|1
|Servente de obras
|4
|Servente de pedreiro
|9
|Técnico de planejamento e programação da manutenção
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Terapeuta ocupacional
|1
|Vendedor interno
|2
|Vigia
|1
|Total Geral
|860
|QUANTIDADE DE VAGAS PCD
|DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES
|Total
|Auxiliar de confecção
|80
|Auxiliar de linha de produção
|1
|Porteiro
|1
|Total Geral
|82
|QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA
|DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES
|Total
|Encarregado de obras
|1
|Garçom
|10
|Total Geral
|11