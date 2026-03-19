Menu
Menu Busca quinta, 19 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Oportunidade

Correios abrem seleÃ§Ã£o para Jovem Aprendiz com 548 vagas; inscriÃ§Ãµes comeÃ§am dia 23

Os selecionados receberÃ£o salÃ¡rio por hora, vale-transporte, vale-alimentaÃ§Ã£o ou refeiÃ§Ã£o com coparticipaÃ§Ã£o e uniforme

19 marÃ§o 2026 - 13h13VinÃ­cius Santos
Programa atenderá público de vulnerabilidade socialPrograma atenderÃ¡ pÃºblico de vulnerabilidade social   (DivulgaÃ§Ã£o/Correios)

Os Correios, ou Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, abriram processo seletivo para o Programa Jovem Aprendiz 2026, oferecendo 548 vagas em diversas regiões do Brasil. Em Campo Grande, são 6 vagas, além de cadastro reserva em outros municípios de Mato Grosso do Sul, como Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, entre outros.

A iniciativa representa uma importante oportunidade de inserção de jovens no mercado de trabalho, aliando formação teórica e prática dentro de uma das maiores empresas públicas do país.

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas entre os dias 23 de março e 11 de abril de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial dos Correios. Não há cobrança de taxa de inscrição, garantindo amplo acesso ao processo seletivo.

O programa é destinado a jovens com idade entre 14 e 21 anos que estejam matriculados e frequentando a escola, caso ainda não tenham concluído o ensino fundamental ou médio. 

A jornada do Programa Jovem Aprendiz dos Correios será de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, com atividades teóricas e práticas conforme o curso de aprendizagem.

Os selecionados terão direito a salário-mínimo por hora, respeitando o piso estadual quando houver, além de vale-transporte urbano conforme a legislação, vale-refeição ou alimentação com coparticipação de 5% e uniforme do programa (camiseta).

Entre os requisitos, também está a exigência de que o candidato não tenha tido vínculo anterior como jovem aprendiz nos Correios, nem tenha concluído curso semelhante. Mais detalhes em: https://prosel.correios.com.br/concursos/detalharconcurso/1215#

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Funsat disponibiliza vagas para promotor de vendas, telemarketing e porteiro
Oportunidade
Funsat disponibiliza vagas para promotor de vendas, telemarketing e porteiro
Imagem ilustrativa
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para seleÃ§Ã£o de estagiÃ¡rios e residentes do MPMS seguem abertas atÃ© 23 de marÃ§o
JBS abre seleção para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
JBS abre seleÃ§Ã£o para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (18)
Programa atenderá público de vulnerabilidade social
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para Jovem Aprendiz dos Correios comeÃ§am no dia 23
Foto: Supervarejo
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza e repositor
Feira Central
Oportunidade
Feira Central terÃ¡ oficina sobre produÃ§Ã£o de kombucha artesanal
Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Oportunidade
Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Processo seletivo do MPMS com bolsa de atÃ© R$ 2,1 mil estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas

Mais Lidas

Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com trÃªs expulsÃµes, Bataguassu goleia Naviraiense e vai Ã  final do Estadual