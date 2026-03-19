Correios abrem seleÃ§Ã£o para Jovem Aprendiz com 548 vagas; inscriÃ§Ãµes comeÃ§am dia 23

Os Correios, ou Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, abriram processo seletivo para o Programa Jovem Aprendiz 2026, oferecendo 548 vagas em diversas regiões do Brasil. Em Campo Grande, são 6 vagas, além de cadastro reserva em outros municípios de Mato Grosso do Sul, como Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, entre outros.

A iniciativa representa uma importante oportunidade de inserção de jovens no mercado de trabalho, aliando formação teórica e prática dentro de uma das maiores empresas públicas do país.

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas entre os dias 23 de março e 11 de abril de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial dos Correios. Não há cobrança de taxa de inscrição, garantindo amplo acesso ao processo seletivo.

O programa é destinado a jovens com idade entre 14 e 21 anos que estejam matriculados e frequentando a escola, caso ainda não tenham concluído o ensino fundamental ou médio.

A jornada do Programa Jovem Aprendiz dos Correios será de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, com atividades teóricas e práticas conforme o curso de aprendizagem.

Os selecionados terão direito a salário-mínimo por hora, respeitando o piso estadual quando houver, além de vale-transporte urbano conforme a legislação, vale-refeição ou alimentação com coparticipação de 5% e uniforme do programa (camiseta).

Entre os requisitos, também está a exigência de que o candidato não tenha tido vínculo anterior como jovem aprendiz nos Correios, nem tenha concluído curso semelhante. Mais detalhes em: https://prosel.correios.com.br/concursos/detalharconcurso/1215#

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