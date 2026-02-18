Curso de Ovos de Páscoa abre inscrições com vagas limitadas na Capital

Com foco em qualificação profissional e fortalecimento do empreendedorismo, a Maratona de Ovos de Páscoa, do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), oferece cursos práticos para capacitar participantes na produção, organização e comercialização de ovos de Páscoa, ampliando as chances de sucesso nas vendas durante a Páscoa. A iniciativa deve beneficiar cerca de 600 pessoas em diferentes regiões da cidade.
A abertura oficial acontecerá no dia 23 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, no Sesc Mesa Brasil, localizado na Rua Joel Dibo, 32, no Centro. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020–1361.
Programação Itinerante
O curso será realizado em diversos bairros da Capital, ampliando o alcance da capacitação:
24/02 – Coophatrabalho | 14h às 16h | Av. Florestal, 847
25/02 – CRAS Jardim Noroeste | 08h30 às 10h30 | Rua Indianápolis (entre Rua Barbacena e Nazaré)
27/02 – CRAS Estrela do Sul (Picolé) | 08h30 às 10h30 | Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n
06/03 – CRAS Popular | 08h30 às 10h30 | Rua Marçal de Souza, 25
10/03 – CRAS Aero Rancho | 08h30 às 10h30 | Rua Globo de Ouro, 860
17/03 – Clube de Mães | 14h às 16h | Rua Salim Derzi, 40
18/03 – CRAS Vila Gaúcha | 08h30 às 10h30 | Rua da Beira Mar, 1.186
20/03 – CC Tijuca | 08h30 às 10h30 | Rua Piassanguaba, 1.145
24/03 – Projeto ATO | 14h às 16h | Rua Domingos Belentani, 422
25/03 – SESC Mesa Brasil | 08h30 às 10h30 | Rua Joel Dibo, 34
O curso oferece atividades práticas e orientação profissional, além de estratégias para melhorar a apresentação e comercialização dos produtos, estimulando o empreendedorismo local e preparando os participantes para um mercado competitivo.Reportar Erro