Oportunidade

Curso de Ovos de Páscoa abre inscrições com vagas limitadas na Capital

Curso gratuito oferece capacitação em produção e venda de ovos de Páscoa, beneficiando cerca de 600 pessoas em diversos bairros

18 fevereiro 2026 - 18h37
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 20201361.As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 20201361.   (Foto: Divulgação )

Com foco em qualificação profissional e fortalecimento do empreendedorismo, a Maratona de Ovos de Páscoa, do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), oferece cursos práticos para capacitar participantes na produção, organização e comercialização de ovos de Páscoa, ampliando as chances de sucesso nas vendas durante a Páscoa. A iniciativa deve beneficiar cerca de 600 pessoas em diferentes regiões da cidade.

A abertura oficial acontecerá no dia 23 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, no Sesc Mesa Brasil, localizado na Rua Joel Dibo, 32, no Centro. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020–1361.

Programação Itinerante

O curso será realizado em diversos bairros da Capital, ampliando o alcance da capacitação:

24/02 – Coophatrabalho | 14h às 16h | Av. Florestal, 847

25/02 – CRAS Jardim Noroeste | 08h30 às 10h30 | Rua Indianápolis (entre Rua Barbacena e Nazaré)

27/02 – CRAS Estrela do Sul (Picolé) | 08h30 às 10h30 | Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n

06/03 – CRAS Popular | 08h30 às 10h30 | Rua Marçal de Souza, 25

10/03 – CRAS Aero Rancho | 08h30 às 10h30 | Rua Globo de Ouro, 860

17/03 – Clube de Mães | 14h às 16h | Rua Salim Derzi, 40

18/03 – CRAS Vila Gaúcha | 08h30 às 10h30 | Rua da Beira Mar, 1.186

20/03 – CC Tijuca | 08h30 às 10h30 | Rua Piassanguaba, 1.145

24/03 – Projeto ATO | 14h às 16h | Rua Domingos Belentani, 422

25/03 – SESC Mesa Brasil | 08h30 às 10h30 | Rua Joel Dibo, 34

O curso oferece atividades práticas e orientação profissional, além de estratégias para melhorar a apresentação e comercialização dos produtos, estimulando o empreendedorismo local e preparando os participantes para um mercado competitivo.

