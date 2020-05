Depen abre concurso com 309 vagas e salário de até R$ 6.030,23

O Penitenciária Federal em Campo Grande (Depen) abriu edital nesta terça-feira (5) com oferta de 309 vagas imediatas, para os cargos de agente federal de execução penal em nível médio e especialista federal em assistência à execução penal em nível superior.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Cebraspe entre os dias 15 de maio a 5 de junho, custando R$ 120 para nível médio e R$ 130 para nível superior.

Os candidatos serão lotados na sede do Depen em Brasília (DF), ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO), de acordo com o interesse e a necessidade da administração.

O concurso terá 2 fases e 8 etapas: a primeira fase é a da Prova Objetiva, Prova Discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Médica, Avaliação Psicológica e Investigação Social.

Já a segunda fase. consiste no Curso de Formação. As provas objetiva e discursiva terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 6 de setembro deste ano. De caráter eliminatório e classificatório, a etapa valerá 120 pontos, sendo constituída por questões do tipo certo ou errado.

