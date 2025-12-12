Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Oportunidade

Energisa abre vagas de estágio em nove cursos na Capital

As vagas são voltadas para estudantes de cursos técnicos e superiores

12 dezembro 2025 - 17h52Taynara Menezes
O programa já formou centenas de talentos no estadoO programa já formou centenas de talentos no estado   (Foto: Divulgação)
Dr Canela

O Grupo Energisa está com inscrições abertas para estágio em nove áreas diferentes, voltadas a estudantes de cursos técnicos e superiores. As vagas contemplam Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Gestão de RH e Técnico em Eletrotécnica.

O programa oferece aos estagiários a chance de participar de projetos reais, acompanhar equipes técnicas e desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho. 

Segundo Luciana Bernardi, consultora de RH da Energisa MS, o programa já formou centenas de talentos no estado, sendo uma porta de entrada para quem deseja crescer profissionalmente.

As inscrições são feitas por sites exclusivos e seguem até 6 de fevereiro, confira baixo os links para cada área ofertadas. 

Alunos(as) de Engenharia clicando aqui,  Técnico(a) em Eletrotécnica aqui e Administração, Gestão de RH e Ciências Contábeis neste link

 

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat atende em horário especial nesta sexta com mais de 1,2 mil vagas
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Sejuv está com inscrições abertas para oficina gratuita de tranças
Funsat abre 1.252 vagas e mutirão ocorre na sede e no Parque Ayrton Senna
Oportunidade
Funsat abre 1.252 vagas e mutirão ocorre na sede e no Parque Ayrton Senna
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, camareira e atendente de lojas
Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital
Oportunidade
Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.200 oportunidades de trabalho são disponibilizadas pela Funsat
Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios
Oportunidade
Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
F
Oportunidade
Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Oportunidade
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025