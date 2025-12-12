Energisa abre vagas de estágio em nove cursos na Capital

O Grupo Energisa está com inscrições abertas para estágio em nove áreas diferentes, voltadas a estudantes de cursos técnicos e superiores. As vagas contemplam Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Gestão de RH e Técnico em Eletrotécnica.
O programa oferece aos estagiários a chance de participar de projetos reais, acompanhar equipes técnicas e desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho.
Segundo Luciana Bernardi, consultora de RH da Energisa MS, o programa já formou centenas de talentos no estado, sendo uma porta de entrada para quem deseja crescer profissionalmente.
As inscrições são feitas por sites exclusivos e seguem até 6 de fevereiro, confira baixo os links para cada área ofertadas.
Alunos(as) de Engenharia clicando aqui, Técnico(a) em Eletrotécnica aqui e Administração, Gestão de RH e Ciências Contábeis neste link.
