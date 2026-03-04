EstÃ¡ em busca de emprego? Atacadista tem 116 vagas abertas em MS

O Assaí Atacadista está com 116 vagas de emprego abertas em lojas de Mato Grosso do Sul. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas operacionais e também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

As principais funções são para os cargos de depósito, operador(a) de loja e operador(a) de caixa. As inscrições devem ser feitas pelo site https://assai.gupy.io/, selecionando o estado de Mato Grosso do Sul. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone para contato e e-mail atualizado.

Segundo a empresa, a remuneração e os benefícios são compatíveis com o mercado. A rede também informa que mantém plano de carreira e investimentos em capacitação profissional.

Presente no estado desde 2013, o Assaí conta com seis unidades em Campo Grande e Dourados e gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos em Mato Grosso do Sul.

