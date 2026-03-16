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Feira Central terÃ¡ oficina sobre produÃ§Ã£o de kombucha artesanal

Atividade aberta ao pÃºblico acontece nesta quarta-feira e ensina preparo da bebida fermentada

16 marÃ§o 2026 - 16h52Taynara Menezes
Feira Central Feira Central   (Foto: ReproduÃ§Ã£o)

A Feira Central de Campo Grande realiza nesta quarta-feira (18), às 19h30, uma oficina gastronômica sobre a produção de kombucha artesanal. A atividade será realizada na entrada da Rua 14 de Julho e é aberta ao público.

Durante a oficina, os participantes aprenderão as etapas de preparo da bebida em casa, incluindo o processo de fermentação e os cuidados necessários para garantir qualidade e segurança no consumo.

A kombucha é um chá fermentado produzido a partir de uma cultura de bactérias e leveduras conhecida como SCOBY. A bebida é levemente gaseificada e contém probióticos naturais, associados a benefícios como melhora da saúde intestinal, auxílio na digestão e fortalecimento do sistema imunológico.

Serviço
Oficina Gastronômica: Kombucha Artesanal
Data: 18 de março (quarta-feira)
Horário: 19h30
Local: Entrada da Rua 14 de Julho – Feira Central de Campo Grande
Informações e inscrições: (67) 99110-1234.

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