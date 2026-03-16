Feira Central terÃ¡ oficina sobre produÃ§Ã£o de kombucha artesanal

A Feira Central de Campo Grande realiza nesta quarta-feira (18), às 19h30, uma oficina gastronômica sobre a produção de kombucha artesanal. A atividade será realizada na entrada da Rua 14 de Julho e é aberta ao público.

Durante a oficina, os participantes aprenderão as etapas de preparo da bebida em casa, incluindo o processo de fermentação e os cuidados necessários para garantir qualidade e segurança no consumo.

A kombucha é um chá fermentado produzido a partir de uma cultura de bactérias e leveduras conhecida como SCOBY. A bebida é levemente gaseificada e contém probióticos naturais, associados a benefícios como melhora da saúde intestinal, auxílio na digestão e fortalecimento do sistema imunológico.

Serviço

Oficina Gastronômica: Kombucha Artesanal

Data: 18 de março (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Entrada da Rua 14 de Julho – Feira Central de Campo Grande

Informações e inscrições: (67) 99110-1234.

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