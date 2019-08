Funsat abre inscrições para vagas com salários de até R$ 5.6 mil

Saiba Mais Oportunidade Funsat oferece vagas para curso de telefonista

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), publicou através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), em edição extra de terça-feira (6), a abertura do período de inscrições para seleção de candidatos ao credenciamento, para atuarem no Programa Qualifica Campo Grande (Proinc).

São 9 vagas imediatas e 27 vagas reservas, tanto para nível médio, quanto para superior. As vagas de nível médio são para as funções eletricista, pintor, encanador, pedreiro, carpinteiro e azulejista. O salário é de R$ 3,7 mil e são 44 horas semanais.

Já as vagas para nível superior são para engenheiro elétrico e civil. O salário é de R$ 5,650 mil. Em ambas os casos é necessário experiência comprovada. As inscrições começam a partir de quinta-feira (8) e vão até sexta-feira (9), entre os horários das 7h30 e 10h e das 13h30 às 16h diretamente na sede da Funsat, que fica na rua 14 de Julho, 992.

Para realizar a inscrição, o candidato deve entregar a ficha preenchida, assinatura da declaração e apresentação dos documentos, tanto originais como as cópias. Mais detalhes e outras informações, o edital está disponível na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande.

