Funsat anuncia vagas em quatro áreas nesta quinta

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (funsat), disponibiliza nesta quinta-feira (25), vagas para auxiliar de mecânico, chefe de limpeza, encarregado administrativo e operador de retroescavadeira, em Campo Grande, todos devem ter experiência na área desejada.

Para a vaga de Auxiliar de mecânico é necessário ter experiência com manutenção de ar condicionado veicular, deve ser neste segmento a experiência precisa ser comprovada em carteira de trabalho, e possuir ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.061,31 mais vale-transporte.

A vaga de chefe de limpeza, é necessário possuir CNH’A/B, ter veículo próprio, ser dinâmico e ter liderança de equipe. Ter disponibilidade para viagens. Possuir ensino médio completo, conhecimento em pacote Office básico, noções sobre montar escala de trabalho, irá controlar distribuição dos materiais para as equipes e também visitar os postos de trabalho. O salário oferecido é de R$ 1.919,00 mais vale alimentação, uniformes e EPIS.

E para a vaga de Encarregado administrativo, é necessário ter experiência registrada em carteira de trabalho, o profissional precisa ter disponibilidade para viagens, conhecimento em informática básica, ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.870,00 mais vale transporte e gratificação por produtividade.

A vaga de operador de retroescavadeira o profissional irá realizar atividades de diário de bordo, check list do equipamento, irá carregar caminhões com materiais diversos , executar serviços de escavação como; abertura de valas, drenagem de água, conformação de tabules, escavar solos inadequados, espalhar e transportar materiais em geral. O salário oferecido é de R$ 1.830,00 e outros benefícios que serão informados no ato da entrevista.

Os interessados nas vagas devem procurar a Funsat, que está localizada na avenida 14 de Julho, nº 992, na Vila Gloria.

