Funsat comeÃ§a a semana com vagas e salÃ¡rios de atÃ© R$ 3,5 mil

A agência de emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece, nesta segunda-feira (16), diversas oportunidades, com salários que chegam a R$ 3.537,80.

Entre as vagas que estão abertas tem para contador. O profissional irá organizar a empresa com as documentações necessárias. Possuir ensino superior completo em ciências contábeis, o salário inicial é de R$2.500 mais vale transporte.

Tem vaga para mecânico de manutenção de equipamentos de climatização ou refrigeração. O profissional irá fazer manutenção de ar condicionado das marcas; split, self, contêiner e wall mounted , precisa ter disponibilidade para viagens esporádicas, ter curso técnico em eletrotécnico, eletrônico e automação. O salário oferecido é de R$ 3.537,80 mais vale transporte, vale alimentação no valor de R$ 680,00 e mais adicional de periculosidade.

E também tem vaga para supervisor de vendas, o profissional irá atender clientes, emitir notas,, organizar as viagens dos mecânicos, precisa estar cursando engenharia mecânica ou ser formado. O salário oferecido é de R$ 2.000 mais vale transporte, mais comissão, vale refeição e assistência médica.

Além dessas citadas, outras vagas podem ser acessadas no site da Funsat, clique aqui e acesse .

Serviço

A agência de emprego da Fundação Social do Trabalho realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 4042-0585.

