Funsat oferece estágios para universitários

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou nesta terça-feira (21) a oferta de vagas de estágios em alguns segmentos para os universitários que procuram por experiências em sua área.

Na área de Pedagogia estão sendo ofertadas cinco vagas no total. Quatro delas são para o horário das 10h30 às 16h30 e uma para 7h30 às 13h30. Para concorrer, é necessário estar do 3º ao 6° semestre. A bolsa-salário é de R$ 600,00, mais auxílio transporte de R$ 180,00.

Para alunos de Recursos Humanos, já tem vagas a partir do 1° semestre. Com o horário das 7h30 às 13h30 e bolsa-salário de R$ 600,00, mais auxílio transporte de R$ 180,00.

Os alunos do 4º ao 6º semestre de Direito podem se candidatar, com o horário do estágio das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. A bolsa-salário é no valor de R$ 788,00, mais auxílio transporte de R$ 158,00

O curso de Ciências Contábeis também entre na lista para os alunos a partir do 3º semestre, com bolsa-salário variando de R$ 500,00 a R$ 788,00, mais um auxílio transporte.

Também há vagas para estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas a partir do 1° semestre, com bolsa-salário varia de R$ 500,00 a R$ 750,00, mais auxílio transporte.

E há vagas para Técnico em Administração ou Superior em Administração. É preciso estar cursando o 1 ou o 2°semestre. Horário das 12h às 18h. Bolsa-salário de R$ 700,00, mais auxílio transporte.

Para ter mais informações, a nova sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Outro método para contatar a Fundação é por meio do telefone (67) 4042-0585.

