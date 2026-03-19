Funsat disponibiliza vagas para promotor de vendas, telemarketing e porteiro

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 1.213 vagas de emprego em 115 profissões, ofertadas por 132 empresas em Campo Grande nesta quinta-feira (19).

Entre as vagas, há oportunidades para funções como analista de negócios, atendente de lojas, auxiliar de contabilidade, auxiliar de manutenção predial, chefe de portaria de hotel, web designer, eletricista, gerente de vendas, maitre, operador de empilhadeira e projetista de móveis, muitas delas com contratação imediata.

Também se destacam 776 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia e permitem treinamento no trabalho. Nessa modalidade, há oportunidades para alimentador de linha de produção (35), atendente de lanchonete (15), auxiliar de cozinha (8), operador de telemarketing ativo (25), promotor de vendas (9), repositor de supermercados (28) e servente de pedreiro (9).

Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis 14 vagas em funções como repositor de mercadorias (5), auxiliar administrativo (5), empacotador à mão (2), porteiro (1), motorista de caminhão (1) e auxiliar de limpeza (1). Na sexta-feira (20), das 8h às 11h, haverá ainda um mutirão com foco em vagas administrativas para esse público.

As oportunidades são acessíveis a candidatos com cadastro atualizado na Agência de Empregos, requisito para encaminhamento às entrevistas.

O atendimento da Funsat ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m