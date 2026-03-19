Menu
Menu Busca quinta, 19 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Oportunidade

Funsat disponibiliza vagas para promotor de vendas, telemarketing e porteiro

O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila GlÃ³ria

19 marÃ§o 2026 - 07h30Da redaÃ§Ã£o    atualizado em 19/03/2026 Ã s 07h31

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta  1.213 vagas de emprego em 115 profissões, ofertadas por 132 empresas em Campo Grande nesta quinta-feira (19).

Entre as vagas, há oportunidades para funções como analista de negócios, atendente de lojas, auxiliar de contabilidade, auxiliar de manutenção predial, chefe de portaria de hotel, web designer, eletricista, gerente de vendas, maitre, operador de empilhadeira e projetista de móveis, muitas delas com contratação imediata. 

Também se destacam 776 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia e permitem treinamento no trabalho. Nessa modalidade, há oportunidades para alimentador de linha de produção (35), atendente de lanchonete (15), auxiliar de cozinha (8), operador de telemarketing ativo (25), promotor de vendas (9), repositor de supermercados (28) e servente de pedreiro (9). 

Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis 14 vagas em funções como repositor de mercadorias (5), auxiliar administrativo (5), empacotador à mão (2), porteiro (1), motorista de caminhão (1) e auxiliar de limpeza (1). Na sexta-feira (20), das 8h às 11h, haverá ainda um mutirão com foco em vagas administrativas para esse público. 

As oportunidades são acessíveis a candidatos com cadastro atualizado na Agência de Empregos, requisito para encaminhamento às entrevistas. 

O atendimento da Funsat ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h. 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Imagem ilustrativa
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para seleÃ§Ã£o de estagiÃ¡rios e residentes do MPMS seguem abertas atÃ© 23 de marÃ§o
JBS abre seleção para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
JBS abre seleÃ§Ã£o para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (18)
Programa atenderá público de vulnerabilidade social
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para Jovem Aprendiz dos Correios comeÃ§am no dia 23
Foto: Supervarejo
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza e repositor
Feira Central
Oportunidade
Feira Central terÃ¡ oficina sobre produÃ§Ã£o de kombucha artesanal
Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Oportunidade
Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Processo seletivo do MPMS com bolsa de atÃ© R$ 2,1 mil estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas
Seminário em Campo Grande vai debater litigância abusiva no Poder Judiciário
Oportunidade
SeminÃ¡rio em Campo Grande vai debater litigÃ¢ncia abusiva no Poder JudiciÃ¡rio

Mais Lidas

Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande
Prisão foi feita pela DHPP
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por atirar 13 vezes contra casal em Campo Grande