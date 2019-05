Funsat faz seleção para promotor de vendas e vendedor interno, nesta terça

Saiba Mais Oportunidade Funtrab anuncia 158 vagas de emprego na capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta terça-feira (21), às 14 horas, processo seletivo para profissionais do ramo de vendas. Para participar da seleção é preciso atender aos perfis exigidos pelo empregador.



Para participar da seleção para promotor de vendas, o profissional precisa ter experiência na função, comprovada em carteira de trabalho, necessário possuir CNH “A”, ter disponibilidade para viagens e possuir ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.528,68 mais ajuda de custo e vale-alimentação.



Para participar da seleção para vendedor interno, os requisitos necessários são: experiência com atendimento de recepção, vendas e pós-vendas; estar cursando ensino superior em qualquer área, se for na área de estética, será um diferencial; gostar do ramo de beleza, maquiagem e cosméticos; com iniciativa, empatia, postura profissional, boa comunicação verbal e escrita, assiduidade e pro atividade. O salário oferecido é de R$ 1.200,00 mais comissão – podendo alcançar o salário de R$ 5.000,00 mais benefícios que serão informados no ato da entrevista.



Serviço

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat realiza atendimentos de 2ª a 6ª feira, das 07h às 17h.



A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

