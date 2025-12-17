Funsat inaugura polo de atendimento nas Moreninhas

Nesta próxima quarta-feira (17), é inaugurado o Polo da Fundação Social do Trabalho (Funsat) na região das Moreninhas. A unidade amplia a oferta de serviços de empregabilidade e qualificação profissional no bairro.

Na oportunidade será realizado um balcão de empregos com 250 vagas distribuídas em 50 ocupações por meio do Emprega CG, com a participação de analistas de Recursos Humanos de 13 empresas, entre elas: Assaí Atacadista, Atacadão, Grupo Pereira, Tatho, Instituto João Bittar, Morena Atacadista, JCharbel, Tomazelli, Guatós, Grupo Mais Farmácia e JBS Couros.

O polo passará a oferecer, a partir de 2026, atendimentos de intermediação de mão de obra pela Agência de Empregos, cursos de capacitação profissional e outros serviços. O imóvel pertence à Administração Municipal e foi cedido à Funsat, responsável pela reforma e reorganização do espaço, localizado na Rua Anacá, nº 699.

A unidade disponibilizará orientações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, Seguro-Desemprego e, futuramente, atendimento para orientação na emissão da carteira de identidade (RG).

Durante a abertura do Polo Funsat Moreninhas, serão realizadas matrículas para os seguintes cursos:

- Curso de Verão “Jornada do Futuro”, com Domício Júnior – 20 horas;

- Atendente de Farmácia – 60 horas;

- Cuidador de Idosos – 80 horas.

Por meio da Escola Funsat, o polo ofertará cursos dos programas Qualifica, Pronatec e Mulheres Mil, ampliando o acesso à capacitação profissional para a população residente a aproximadamente 12 quilômetros da sede da Fundação.

Também serão ofertados cursos nas áreas de assistente administrativo, informática básica, primeiros socorros, higiene na manipulação de alimentos, marketing digital, introdução à inteligência artificial, barbeiro e auxiliar de Recursos Humanos.

Atendimento ao público

O Polo Funsat Moreninhas funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

