Menu
Menu Busca quarta, 18 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Oportunidade

Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (18)

A FundaÃ§Ã£o disponibiliza oportunidades em 116 funÃ§Ãµes, com opÃ§Ãµes para quem nÃ£o tem experiÃªncia e aÃ§Ãµes voltadas Ã  inclusÃ£o de PCDs

18 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (18), 1.229 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são resultado de parcerias com 125 empresas e abrangem 116 atividades diferentes.

Entre os destaques estão as vagas que não exigem experiência anterior. Ao todo, são 61 funções nessa modalidade, com oportunidades em áreas como produção, atendimento, comércio e construção civil. Os selecionados recebem treinamento remunerado, o que amplia o acesso de trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado.

Para candidatos com experiência, o painel reúne 430 vagas distribuídas entre os setores de comércio, serviços e logística. Para participar dos processos seletivos, é necessário manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), o que agiliza o encaminhamento para as empresas contratantes.

A inclusão também integra a estratégia da Fundação. Na sexta-feira (20), será realizada mais uma edição do Emprega CG, voltada exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). A ação acontece das 8h às 11h, na sede da Funsat, com recrutamento para a função de auxiliar administrativo. As atividades incluem apoio em rotinas administrativas, atendimento, organização de documentos e elaboração de relatórios. O requisito é ter Ensino Médio completo.

Além disso, o painel desta quarta-feira (18) também conta com vagas específicas para PCDs em diferentes funções, reforçando o compromisso com a diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem buscar atendimento presencial na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, ou na unidade das Moreninhas, na Rua Anacá, 699, com atendimento das 7h às 13h.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

JBS abre seleção para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
JBS abre seleÃ§Ã£o para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul
Programa atenderá público de vulnerabilidade social
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para Jovem Aprendiz dos Correios comeÃ§am no dia 23
Foto: Supervarejo
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza e repositor
Feira Central
Oportunidade
Feira Central terÃ¡ oficina sobre produÃ§Ã£o de kombucha artesanal
Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Oportunidade
Funtrab oferece 3.010 vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Processo seletivo do MPMS com bolsa de atÃ© R$ 2,1 mil estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas
Seminário em Campo Grande vai debater litigância abusiva no Poder Judiciário
Oportunidade
SeminÃ¡rio em Campo Grande vai debater litigÃ¢ncia abusiva no Poder JudiciÃ¡rio
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta oportunidades em 118 funÃ§Ãµes nesta quinta-feira
Funsat oferece 1.260 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (11)
Oportunidade
Funsat oferece 1.260 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (11)

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande