Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (18)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (18), 1.229 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são resultado de parcerias com 125 empresas e abrangem 116 atividades diferentes.

Entre os destaques estão as vagas que não exigem experiência anterior. Ao todo, são 61 funções nessa modalidade, com oportunidades em áreas como produção, atendimento, comércio e construção civil. Os selecionados recebem treinamento remunerado, o que amplia o acesso de trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado.

Para candidatos com experiência, o painel reúne 430 vagas distribuídas entre os setores de comércio, serviços e logística. Para participar dos processos seletivos, é necessário manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), o que agiliza o encaminhamento para as empresas contratantes.

A inclusão também integra a estratégia da Fundação. Na sexta-feira (20), será realizada mais uma edição do Emprega CG, voltada exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). A ação acontece das 8h às 11h, na sede da Funsat, com recrutamento para a função de auxiliar administrativo. As atividades incluem apoio em rotinas administrativas, atendimento, organização de documentos e elaboração de relatórios. O requisito é ter Ensino Médio completo.

Além disso, o painel desta quarta-feira (18) também conta com vagas específicas para PCDs em diferentes funções, reforçando o compromisso com a diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem buscar atendimento presencial na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, ou na unidade das Moreninhas, na Rua Anacá, 699, com atendimento das 7h às 13h.

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