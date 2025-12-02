Menu
Oportunidade

Funsat oferece 1.243 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades abrangem 150 funções e incluem oportunidades sem experiência

02 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação do Trabalho (Funsat) oferece nesta terça-feira (2) 1.243 vagas de emprego em 170 empresas de Campo Grande, distribuídas em 150 funções. A maioria não exige experiência.

Para concorrer, o candidato deve manter o cadastro atualizado no Sine e selecionar corretamente as áreas de interesse ou indicar disponibilidade para triagens. Entre os destaques sem exigência de experiência estão: alimentador de linha de produção (10), atendente de lojas (20), frentista (9), operador de caixa (144) e repositor de mercadorias (94).

Entre as 389 vagas que exigem experiência, há oportunidades para alinhador veicular, analista de estoque, arte-finalista, assistente social, auxiliar financeiro, confeiteiro, eletricista de manutenção, marceneiro, mecânico de motor a diesel, padeiro, pedagogo, entre outras.

Para PCDs, são oferecidas sete vagas: cinco para empacotador e duas para auxiliar de limpeza. Há ainda 48 vagas temporárias em oito funções, incluindo ajudante de carga e descarga, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, oficial de manutenção, passador de roupas e soldador.

Informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, piso térreo.

