Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat oferece 1.260 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (11)

A maior quantidade de oportunidades Ã© para operador de caixa, auxiliar de limpeza e auxiliar nos serviÃ§os de alimentaÃ§Ã£o

11 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.260 vagas de emprego em 122 funções em Campo Grande nesta quarta-feira (11). O atendimento ocorre das 7h às 16h na sede da agência.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de caixa (120), auxiliar de limpeza (115), auxiliar nos serviços de alimentação (96), auxiliar de confecção (80), auxiliar de padeiro (69), repositor – em supermercados (53), auxiliar operacional de logística (50), atendente de lojas e mercados (47), repositor de mercadorias (45) e alimentador de linha de produção (35).

Também há vagas para funções como operador de telemarketing ativo (25), auxiliar de cozinha (24), servente de pedreiro (24), estoquista (21), pedreiro (21), consultor de vendas (18), atendente de lanchonete (15), oficial de manutenção (15) e padeiro (15), entre outras.

Para quem busca o primeiro emprego, há 836 vagas que não exigem experiência. As principais oportunidades são para operador de caixa (117), auxiliar de limpeza (93), auxiliar nos serviços de alimentação (95), auxiliar de padeiro (69), repositor – em supermercados (53), atendente de lojas e mercados (47), repositor de mercadorias (44) e operador de telemarketing ativo (25).

Já para pessoas com deficiência (PCD) são 87 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1).

Há ainda 10 vagas temporárias para garçom.

Os interessados devem comparecer à Funsat, levando documento com foto e Carteira de Trabalho. A agência fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Campo Grande abre processo seletivo para 2 mil assistentes de educação
Oportunidade
Campo Grande abre processo seletivo para 2 mil assistentes de educaÃ§Ã£o
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego nesta terça-feira em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego nesta terÃ§a-feira em Campo Grande
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda
Foto: TRE-MS
Oportunidade
TRE-MS abre processo seletivo para estagiÃ¡rios com bolsa de R$ 605
Funsat abre oportunidades em áreas como limpeza, vendas e logística
Oportunidade
Funsat abre oportunidades em Ã¡reas como limpeza, vendas e logÃ­stica
Candidatos durante a primeira edição do CNU
Oportunidade
Aprovados na primeira ediÃ§Ã£o do CNU podem ser chamados atÃ© 2027
Estágios estão sendo ofertados em vários municípios
Oportunidade
Estudantes podem concorrer a 98 vagas de estÃ¡gio ofertadas pelo IEL-MS
Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)
Oportunidade
Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)
MS Supera abre inscrições com bolsas de R$ 1.621 para estudantes de baixa renda
Oportunidade
MS Supera abre inscriÃ§Ãµes com bolsas de R$ 1.621 para estudantes de baixa renda
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Processo seletivo abre vagas para IntÃ©rprete de Libras com salÃ¡rio de R$ 3,2 mil na Capital

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 9/3/2026