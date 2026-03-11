Funsat oferece 1.260 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (11)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.260 vagas de emprego em 122 funções em Campo Grande nesta quarta-feira (11). O atendimento ocorre das 7h às 16h na sede da agência.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão operador de caixa (120), auxiliar de limpeza (115), auxiliar nos serviços de alimentação (96), auxiliar de confecção (80), auxiliar de padeiro (69), repositor – em supermercados (53), auxiliar operacional de logística (50), atendente de lojas e mercados (47), repositor de mercadorias (45) e alimentador de linha de produção (35).

Também há vagas para funções como operador de telemarketing ativo (25), auxiliar de cozinha (24), servente de pedreiro (24), estoquista (21), pedreiro (21), consultor de vendas (18), atendente de lanchonete (15), oficial de manutenção (15) e padeiro (15), entre outras.

Para quem busca o primeiro emprego, há 836 vagas que não exigem experiência. As principais oportunidades são para operador de caixa (117), auxiliar de limpeza (93), auxiliar nos serviços de alimentação (95), auxiliar de padeiro (69), repositor – em supermercados (53), atendente de lojas e mercados (47), repositor de mercadorias (44) e operador de telemarketing ativo (25).

Já para pessoas com deficiência (PCD) são 87 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1).

Há ainda 10 vagas temporárias para garçom.

Os interessados devem comparecer à Funsat, levando documento com foto e Carteira de Trabalho. A agência fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m