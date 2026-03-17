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Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza e repositor

As oportunidades somam 1.181 postos em 113 funÃ§Ãµes nesta terÃ§a-feira (17) em Campo Grande

17 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: SupervarejoFoto: Supervarejo  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.181 vagas de emprego em 113 funções em Campo Grande nesta terça-feira (17). O atendimento ocorre das 7h às 16h na sede da agência.


Entre as oportunidades com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza (118), auxiliar nos serviços de alimentação (96), operador de caixa (77), auxiliar de padeiro (69), repositor em supermercados (53), repositor de mercadorias (49), atendente de lojas e mercados (47) e auxiliar operacional de logística (50).


Também há vagas para alimentador de linha de produção (35), operador de processo de produção (30), ajudante de carga e descarga de mercadorias (29), auxiliar de cozinha (26), operador de telemarketing ativo (25), servente de pedreiro (24), estoquista (21) e consultor de vendas (18).


Outras funções com oportunidades incluem pedreiro (17), técnico de enfermagem (16), oficial de manutenção (15), padeiro (15), atendente de lanchonete (15), costureira em geral (14), garçom (12), técnico de carnes e derivados (12) e embalador (11).


Há ainda vagas para engenheiro civil (8), motorista de caminhão (8), técnico de frutas e hortaliças (7), almoxarife (5), motofretista (5), motorista de ônibus rodoviário (5), perfumista (5) e auxiliar de operação (5), além de diversas outras funções com menor número de vagas.


Do total, 789 oportunidades não exigem experiência, com destaque para operador de caixa (95), auxiliar de padeiro (71), auxiliar de limpeza (70), auxiliar nos serviços de alimentação (95), repositor em supermercados (53), repositor de mercadorias (49) e atendente de lojas e mercados (47).


Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, levando documento com foto e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

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