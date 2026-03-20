Funsat promove feirÃ£o de empregos com foco em inclusÃ£o de PCDs

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta sexta-feira (20) um feirão de empregos em Campo Grande voltado à inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD). A ação faz parte do programa Emprega CG e disponibiliza vagas com triagem e entrevistas presenciais.
O atendimento ocorre das 8h às 12h, na sede da Funsat, com seleção para o cargo de auxiliar administrativo. O processo é direcionado a candidatos com deficiência, incluindo pessoas com visão parcial ou surdez parcial.
Esta é a quinta edição do Emprega CG em 2026, iniciativa que busca aproximar trabalhadores das empresas. Ao todo, 128 empregadores participam, ofertando 1.190 vagas em 116 funções.
A programação segue no sábado (21), durante o mutirão “Todos em Ação”, na Escola Municipal Padre Tomáz Giraldelli, também das 8h às 12h.
Segundo a Funsat, a maioria das vagas não exige experiência, o que amplia as chances de inserção no mercado. Também há oportunidades para profissionais com qualificação específica.
Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou ao Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699.
A ação reforça a inclusão e a ampliação do acesso ao mercado de trabalho, com foco em oferecer mais oportunidades ao público PCDReportar Erro