Funsat promove feirÃ£o de empregos com foco em inclusÃ£o de PCDs

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta sexta-feira (20) um feirão de empregos em Campo Grande voltado à inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD). A ação faz parte do programa Emprega CG e disponibiliza vagas com triagem e entrevistas presenciais.

O atendimento ocorre das 8h às 12h, na sede da Funsat, com seleção para o cargo de auxiliar administrativo. O processo é direcionado a candidatos com deficiência, incluindo pessoas com visão parcial ou surdez parcial.

Esta é a quinta edição do Emprega CG em 2026, iniciativa que busca aproximar trabalhadores das empresas. Ao todo, 128 empregadores participam, ofertando 1.190 vagas em 116 funções.

A programação segue no sábado (21), durante o mutirão “Todos em Ação”, na Escola Municipal Padre Tomáz Giraldelli, também das 8h às 12h.

Segundo a Funsat, a maioria das vagas não exige experiência, o que amplia as chances de inserção no mercado. Também há oportunidades para profissionais com qualificação específica.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou ao Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699.

A ação reforça a inclusão e a ampliação do acesso ao mercado de trabalho, com foco em oferecer mais oportunidades ao público PCD

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