Funsat promove feirÃ£o de empregos para Pessoas com DeficiÃªncia nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta sexta-feira (20) um feirão de empregos com foco na inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) em Campo Grande. O evento integra o programa Emprega CG e oferece oportunidades com triagem e entrevistas presenciais.

O feirão acontece das 8h às 12h, na sede da Funsat, e contará com seleção para a função de auxiliar administrativo, voltada a candidatos PCD, incluindo pessoas com visão parcial ou surdez parcial.

Esta é a quinta edição do Emprega CG em 2026, que busca aproximar trabalhadores das empresas contratantes. Ao todo, 128 empresas participam do processo seletivo, oferecendo 1.190 vagas distribuídas em 116 funções diferentes.

No sábado (21), o programa terá continuidade com o mutirão “Todos em Ação”, na Escola Municipal Padre Tomáz Giraldelli, também das 8h às 12h.

Segundo a Funsat, grande parte das oportunidades não exige experiência prévia, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. Há também vagas para profissionais PCD com qualificação específica.

Os interessados podem se dirigir à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou ao Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

A iniciativa reforça a importância da inclusão e da geração de oportunidades, promovendo um acesso mais igualitário ao mercado de trabalho para Pessoas com Deficiência (PCD).

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