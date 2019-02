Funsat tem oportunidades para pessoas com deficiências

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta segunda-feira (11), diversas vagas para Pessoa Com Deficiência (PCD). Entre as oportunidades oferecidas estão as vagas para auxiliar de linha de produção, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e pintor.

Para a vaga de auxiliar de linha de produção é preciso ter experiência para auxiliar no recebimento de mercadorias e movimentação de estoque, carga e descarga, organização de estoque ou movimentação de produtos. A função exige ensino fundamental completo. Poderá ocupar a vaga a pessoa que, com baixa visão, surdez bilateral total, deficiência intelectual, paralisia cerebral e deficiência física (um membro superior/um membro inferior). O salário oferecido é de R$ 1.086, mais vale transporte, seguro de vida, ticket alimentação e participação nos lucros.

Já para a vaga para técnico de enfermagem, a ocupação exige experiência, ensino médio e curso técnico de enfermagem. O profissional irá executar atividades de assistência de enfermagem na saúde de pacientes hospitalizados, receber e encaminhar pacientes e prestar cuidados pré e pós operatório, aplicar vacinas, administrar e fornecer medicamentos, entre outras atividades inerentes a função. Pode ocupar a vaga a pessoa com deficiência física (um membro superior (parcial), um membro inferior e surdez bilateral parcial). O salário oferecido é de R$ 1.368,00 mais assistência médica e odontológica, vale transporte e ticket alimentação.

Para a vaga de Auxiliar administrativo, a ocupação exige experiência, ensino médio e informática básica, desejável curso de atendimento ao cliente. O profissional irá fazer cadastro de clientes, relatórios, direcionar aos setores de RH, fazer cadastro, boletos fiscais entre outros. Pode candidatar-se a vaga a pessoa com surdez bilateral parcial, deficiência física (um membro inferior/membros superiores parcial), um membro superior, cadeirante, nanismo, ostomia, amputação e baixa visão. Escolaridade exigida é o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.130,00, mais vale transporte, seguro de vida e assistência médica.

Já a vaga para pintor de alvenaria exige do candidato experiência em serviços de pintura interna e externa, esquadrias em geral em obras da construção civil. Escolaridade exigida é o ensino fundamental incompleto. Pode candidatar-se a vaga a pessoa com surdez bilateral parcial, amputação e deficiência física (um membro inferior parcial /membros superior parcial). O salário oferecido é de R$ 1.404,00 mais alimentação no local e vale transporte.

A Funsat oferece atendimento aos trabalhadores com deficiência ao mercado de trabalho com o objetivo de oportunizar trabalho e emprego para as pessoas com deficiência e subsidiar os empregadores para atender os pré-requisitos exigidos pela legislação.

O atendimento é destinado aos trabalhadores com deficiência física, visual, auditiva, intelectual e sensorial, não impeditiva ao exercício de atividade laboral que buscam uma vaga de trabalho.

Documentos necessários

Para candidatar-se é preciso apresentar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico com a especificação do CID.

Serviço

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informação pelo telefone: (67) 4042-0585.

