Funtrab inicia semana com 2,6 mil vagas de emprego em MS

A FundaÃ§Ã£o do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com a oferta de 2.696 vagas de emprego em todo o Estado nesta segunda-feira (23), distribuÃ­das em 36 municÃ­pios e 353 ocupaÃ§Ãµes diferentes.

Entre as cidades com maior nÃºmero de oportunidades estÃ£o Campo Grande, com 362 vagas, seguida por Dourados (226), InocÃªncia (222) e SidrolÃ¢ndia (217), alÃ©m de ChapadÃ£o do Sul (178) e Aquidauana (140).

As funÃ§Ãµes com maior volume de vagas sÃ£o auxiliar de linha de produÃ§Ã£o (278), trabalhador da cultura de maÃ§Ã£ (149), motorista de Ã´nibus rodoviÃ¡rio (126) e operador de processo de produÃ§Ã£o (105). TambÃ©m aparecem entre os destaques cargos como pedreiro (98), auxiliar de limpeza (75), motorista de caminhÃ£o (70) e operador de caixa (65).

No interior, chama atenÃ§Ã£o a demanda por trabalhadores para a colheita de maÃ§Ã£, com 149 vagas concentradas principalmente em Aquidauana e CaarapÃ³. JÃ¡ a funÃ§Ã£o de auxiliar de linha de produÃ§Ã£o lidera em nÃºmero de oportunidades e estÃ¡ distribuÃ­da por diversas cidades do Estado.

Na Capital, alÃ©m das 362 vagas gerais, hÃ¡ oportunidades para Ã¡reas como serviÃ§os, comÃ©rcio e construÃ§Ã£o civil, com cargos como auxiliar de limpeza, operador de produÃ§Ã£o, costureira e soldador.

Os interessados devem comparecer a uma unidade da Funtrab com documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho, para concorrer Ã s vagas e tambÃ©m solicitar seguro-desemprego, quando necessÃ¡rio. O atendimento ocorre em dias Ãºteis, geralmente das 7h30 Ã s 17h, na sede localizada na Rua 13 de Maio, em Campo Grande.

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