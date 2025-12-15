Menu
Oportunidade

Funtrab oferece 3,4 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira

As oportunidades estão distribuídas em 35 municípios e contemplam mais de 400 ocupações

15 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Fachada FuntrabFachada Funtrab   (Divulgação )

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), disponibiliza nesta segunda-feira (15) um total de 3.401 vagas de emprego em todo o Estado, abrangendo 404 ocupações em 35 municípios. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Campo Grande concentra o maior número de vagas, com 664 postos abertos. Em seguida aparecem Inocência, com 464 oportunidades, Chapadão do Sul, com 311, Dourados, com 189, e Caarapó, com 187 vagas. Também se destacam Amambai, Rio Brilhante, Cassilândia, Sidrolândia e Nova Andradina, todas com mais de 100 oportunidades cada.

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de linha de produção, com 190 postos, motorista de ônibus rodoviário, com 130, auxiliar de limpeza, com 123, auxiliar de agricultura, com 107, e alimentador de linha de produção, com 77 vagas. Há ainda demanda por pedreiros, auxiliares de cozinha, operadores de processo de produção, motoristas de caminhão, auxiliares administrativos e vendedores internos, entre outras funções.

Os interessados devem procurar a Funtrab munidos de documento pessoal com foto e carteira de trabalho, física ou digital. Em Campo Grande, o atendimento é realizado na sede da fundação, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro.

A localidade das 35 Casas do Trabalhador no estado estão disponíveis no link.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas ao longo do dia

