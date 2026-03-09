Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 3.037 vagas de emprego nesta segunda-feira (9) em 36 municípios do Estado, abrangendo 413 ocupações diferentes, conforme o painel do Sistema Nacional de Emprego.

Em Campo Grande, são 606 oportunidades, com destaque para funções como Operador de processo de produção (88 vagas), Operador de caixa (78 vagas), Operador de máquina agrícola (61 vagas), Trabalhador agrícola polivalente (57 vagas) e Auxiliar de cozinha (54 vagas).

Também aparecem entre as ocupações com maior número de vagas Alimentador de linha de produção (45), Costureiro na confecção em série (45), Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (45) e Trabalhador da cultura de maçã (45).

Outras funções com quantidade significativa de oportunidades são Auxiliar de operação (37), Ajudante de reflorestamento (33), Ajudante de obras (32), Desossador (31), Magarefe (29), Auxiliar administrativo (28) e Vendedor interno (28).

Entre os municípios com maior número de vagas disponíveis estão Dourados (240), Chapadão do Sul (233), Inocência (148), Naviraí (142) e Nova Alvorada do Sul (116).

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de seu município, levando documentos pessoais e carteira de trabalho. Em Campo Grande, o atendimento é feito na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

