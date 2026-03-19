IFMS abre inscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio remunerado com 17 vagas imediatas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas até 27 de março para seleção de estágio remunerado não obrigatório. São 17 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para atuação nos campi de Campo Grande, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e na reitoria, na capital.

O estágio é destinado a estudantes que desejam integrar a formação acadêmica à prática profissional, com carga de 20 horas semanais e turnos compatíveis com os horários de aula. A bolsa oferecida é de R$ 787,98 para nível superior e R$ 486,05 para nível médio, acrescida de auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado, além de seguro contra acidentes pessoais.

Podem se candidatar estudantes a partir de 16 anos matriculados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. A inscrição, gratuita, deve ser feita na Página do Candidato da Central de Seleção, anexando RG, CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado.

O IFMS reserva 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e 10% para Pessoas com Deficiência (PcD). A seleção ocorre em duas etapas: análise do histórico escolar e entrevista. Os resultados preliminar e final serão divulgados em 27 e 30 de abril, respectivamente.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m