IFMS divulga novo cronograma do concurso

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou na última quinta-feira, 7, o novo cronograma do concurso público que oferta 45 vagas para cargos técnicos-administrativos em níveis superior e médio. O cronograma atualizado está disponível na Central de Seleção.

Foram alteradas as datas de publicação do gabarito definitivo, resultado preliminar, e da homologação do resultado final, prevista para 30 de abril.

As alterações no cronograma foram necessárias em virtude do reagendamento da prova para o cargo de técnico em Agropecuária. Originalmente, a prova deveria ter sido realizada no dia 20 de janeiro, mas por problemas de impressão precisou ser remarcada.

Os 183 candidatos ao cargo que não puderam fazer a prova em janeiro puderam optar pela realização da prova em nova data em um dos dez municípios onde o IFMS possui campus (Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas), ou pela devolução da taxa de inscrição no valor de R$ 90,00.

O edital nº 067.19/2018 definiu que a prova para o cargo de técnico em Agropecuária será aplicada no dia 17 de fevereiro.

Em caso de dúvidas, o contato a Comissão Organizadora do certame deve ser feito pelo e-mail [email protected]

Concurso - Mais de 11 mil candidatos fizeram a prova do concurso em janeiro, em Campo Grande. A abstenção média foi de 33%. No total, foram registradas 17.231 inscrições para as 45 vagas ofertadas.

Para as 23 vagas em cargos de nível superior, foram registrados 6.956 inscritos. Para cargos de nível médio, o certame registrou cerca de 10,3 mil candidatos para 22 vagas.

