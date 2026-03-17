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InscriÃ§Ãµes para Jovem Aprendiz dos Correios comeÃ§am no dia 23

Programa oferece salÃ¡rio e benefÃ­cios, alÃ©m de capacitaÃ§Ã£o profissional

17 marÃ§o 2026 - 16h38Vinicius Costa
Programa atenderá público de vulnerabilidade socialPrograma atenderÃ¡ pÃºblico de vulnerabilidade social   (DivulgaÃ§Ã£o/Correios)

Estudantes de 14 a 21 anos terão nova oportunidade de ingresso no mercado de trabalho a partir da próxima segunda-feira (23), quando os Correios abrem inscrições para o programa Jovem Aprendiz com 548 vagas em todo o país. O prazo segue até 11 de abril, e o cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet.

Podem participar estudantes que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. Além das vagas imediatas, também será formado cadastro reserva.

O processo seletivo vai considerar critérios socioeconômicos informados no momento da inscrição, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Segundo o edital, há reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, com quatro horas diárias, incluindo atividades teóricas e práticas. Os selecionados terão direito a salário proporcional, além de benefícios como vale-transporte, vale-alimentação ou refeição e uniforme.

De acordo com a estatal, o programa já beneficiou milhares de jovens ao longo dos últimos 15 anos, oferecendo a primeira experiência profissional aliada à formação para o mercado de trabalho.

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