Inscrições para o VER-SUS 2026 seguem abertas até 27 de fevereiro na Capital

As inscrições para o Programa Nacional de Vivências no Sistema Único de Saúde (VER-SUS) seguem abertas até sexta-feira (27). O evento será realizada em Campo Grande, de 6 a 11 de abril. Ao todo, são oferecidas 33 vagas, sendo 30 para estudantes e residentes da área da saúde e três para facilitadores com experiência prévia.

A imersão permitirá contato com diferentes níveis de atenção do SUS, incluindo Atenção Primária, Rede Hospitalar, Urgência e Emergência e políticas públicas de saúde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por formulário eletrônico, com envio de documentação exigida.

Para participar, é necessário anexar documento oficial com foto, carteira de vacinação atualizada, comprovante de matrícula no semestre 2026/1 e carta de apresentação, que será considerada como critério de avaliação. O resultado final será divulgado no dia 27 de março de 2026, no site da Rede Unida.

A vivência não é remunerada, mas o projeto garante alimentação, hospedagem coletiva e transporte interno durante as atividades. Ao final, os participantes que cumprirem integralmente a programação receberão certificação, com carga horária correspondente às atividades desenvolvidas.

