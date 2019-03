Inscrições para processo seletivo do TRE-MS vão até a próxima quinta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) atenta os estudantes para última semana de inscrições do processo seletivo de estagiários. Os acadêmicos que desejam participar devem acessar o site do TRE-MS até a próxima quinta-feira (7).

São oferecidas 12 vagas, apenas para Campo Grande para início imediato, distribuídas entre os cursos de direito, ciências contábeis, engenharia ambiental e engenharia civil e cadastro reserva para cursos de administração, ciências econômicas e comunicação social (jornalismo, propaganda e publicidade) e informática. Também estão respeitadas as reservas de vagas para indígenas, afro-brasileiros e pessoas com deficiências, para os cursos de Direito e Informática.

Para se inscrever é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 16 anos e esteja matriculado com frequência regular em curso de educação superior. Somente será aceito no programa o candidato em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiado a partido político.

A carga horária dos aprovados será de cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais. Os estagiários receberão uma bolsa no valor de R$ 850,00 e auxílio-transporte.

A inscrição está disponível no site do TRE-MS e só será concluída com a entrega obrigatória, até o dia 08 de março, de 2kg de alimento não perecível na sede do TRE/MS, localizada na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - Parque dos Poderes, horário das 13 às 17 horas.

A seleção será feita por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 24 de março, às 8h30, na Faculdade Unigran Capital, localizada na rua Abraão Júlio Rahe, 325, centro. É necessário que o candidato esteja presente no local indicado às 8h.

