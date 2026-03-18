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Inscrições para seleção de estagiários e residentes do MPMS seguem abertas até 23 de março

Processo seletivo oferece vagas para níveis médio e superior, com provas previstas para abril

18 março 2026 - 17h10Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Divulgação)

Seguem abertas até o dia 23 de março as inscrições para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O certame prevê o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em diferentes áreas.

A organização é da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). Os interessados devem se inscrever de forma on-line e efetuar o pagamento da taxa até 24 de março.

O processo contempla oportunidades para estágio de nível médio e superior, especialmente em Direito, além do programa de residência voltado a bacharéis em Direito e profissionais de áreas como Administração, Comunicação, Ciências Contábeis, Engenharia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

A carga horária do estágio varia entre 20 e 25 horas semanais, com bolsas de R$ 782,73 (nível médio) e R$ 1.035,16 (nível superior). Já a residência oferece bolsa de R$ 2.178,00 para jornada de 30 horas semanais. Todos os selecionados recebem auxílio-transporte.

As provas estão marcadas para o dia 12 de abril de 2026 e serão aplicadas em mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul, com questões objetivas e, em alguns casos, discursivas.

O edital completo, com todas as regras e cronograma, está disponível no site da banca organizadora.

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