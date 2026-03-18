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JBS abre seleÃ§Ã£o para advogados com vagas em cidades de Mato Grosso do Sul

Programa oferece treinamento e imersÃ£o em SÃ£o Paulo; inscriÃ§Ãµes seguem atÃ© 17 de abril

18 marÃ§o 2026 - 09h11Vinicius Costa

A JBS abriu inscrições para o Núcleo de Advocacia Empresarial (NAE), programa de recrutamento voltado à contratação de advogados para atuação em unidades industriais da companhia no Brasil, incluindo fábricas em Campo Grande e Dourados, em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa oferece capacitação com treinamentos, aulas e oficinas focadas no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Também está previsto um período de imersão de cerca de três meses na sede da empresa, em São Paulo, com formação conduzida por professores mestres e doutores.

Os candidatos que avançarem para as fases presenciais terão despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação custeadas pela companhia. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da empresa até o dia 17 de abril.

Podem participar advogados com registro ativo na OAB, disponibilidade para trabalho presencial e flexibilidade para viagens ou mudança de cidade. Não é exigida experiência prévia na área trabalhista.

O processo seletivo inclui etapas online e presenciais, sendo as fases semifinal e final realizadas em São Paulo. Os aprovados serão contratados sob regime CLT e passarão pelo período de imersão previsto no programa.

Além das vagas em Mato Grosso do Sul, o NAE também contempla oportunidades em unidades industriais localizadas nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

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