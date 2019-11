Mega-sena acumula em R$ 44 milhões; ninguém acertou dezenas

Vitória Ribeiro, com informações Agência Brasil

Os números 27 - 36 - 40 - 41 - 44 - 54, não foram escolhidos por ninguém no concurso 2211 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (27). Desta forma, o prêmio acumulou e a estimativa é que o próximo concurso pague R$ 44 milhões.

A quina teve 52 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 59.225,53. A quadra teve 3.681 bilhetes premiados e cada um ganhará R$ 1.195,22.

A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada é R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2019. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

Deixe seu Comentário

Leia Também